Шагом марш от болезней! Как уйти от сидячего образа жизни

Сидеть — здоровью вредить! Во всех смыслах и подтекстах. Малоподвижный образ жизни сейчас все шире охватывает население планеты, ведь некоторые за весь день всего раза три встают из-за компьютерного стола. Как следствие — проблемы с ногами, позвоночником. Такие неприятности как варикоз и геморрой тоже не исключены.Сберечь здоровье, а заодно и фигуру, помогут простые движения. Не обязательно ходить в фитнес-залы — достаточно сделать в день несколько тысяч шагов хотя бы по периметру собственной квартиры.«Красный Север» расскажет, сколько шагов потребуется для здоровья и где набрать километраж, а также как избавиться от лени и научиться держать себя в руках в любых условиях.Чем опасен сидячий образ жизни: последствияУ сидячего образа жизни есть ряд печальных последствий. Одно из них не просто неприятное, но и неудобное — геморрой.Из-за нарушения кровообращения в малом тазу происходит застой жидкости, а в кишечнике — увеличение лимфоузлов. Характеризуется геморрой запорами, болью и кровью в стуле, ощущениями инородного тела в прямой кишке.Еще одна возможная болезнь, вызванная сидением за компьютером, — варикоз. Это некрасивые вздувшиеся вены на ногах, отеки и спазмы мышц, а также повышенный риск возникновения тромбоза и некроза.Третья большая беда от малоподвижности — проблемы с позвоночником — от шейного остеохондроза до скалиоза и спондилеза.Сколько шагов требуется для здоровьяЗаниматься физическими упражнениями порой не хватает времени и сил. Выход — ходить.Как подсчитали японцы, 10 000 шагов в день вполне достаточно. Но эту красивую цифру заложили в название компактного шагомера под названием «10 000 шагов», который придумали в Стране восходящего солнца еще в 1965 году. Никакой обоснованной медицинской теории под этой цифрой нет.Тогда Япония была лидером по числу малоподвижных офисных работников. Теперь это — беда каждой цивилизованной страны.По данным Кардиологической ассоциации, около 80% американцев ведут сидячий образ жизни. В России цифры примерно такие же.Медики рекомендуют чаще гулять.Недавно в Британии представили результаты семилетнего исследования людей, носивших трекеры движения и тративших на ходьбу столько времени, сколько они привыкли тратить.Даже самые малоподвижные, совершавшие до 2200 шагов в день, уже улучшали этим свое здоровье, а точнее — нивелировали вред от дня сидения за компьютером.Те, кто совершал до 4000 — 4500 шагов в день, на 20% отодвинули раннюю смерть и на 11% снизили риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. В два раза больше них обезопасили себя от раннего ухода из жизни и болезней сердца те, кто проходил в день 9000 — 10 500 шагов.А помножив эти меры на другие предосторожности, можно предостеречь себя и от болезней позвоночника. Ничего сложного: следует избегать стрессов, хорошо высыпаться, принимать правильную позу при работе за столом, следить за своим весом.Как сделать ходьбу приятнойСамые занятые могут почаще устраивать рабочие перерывы и вышагивать по комнате или офису. Достаточно по 5 минут каждый час. Хорошим упражнением может стать поднятие и спуск по лестнице — это отлично укрепляет сердечные мышцы.Есть и такой лайфхак от офисных клерков: установить беговую дорожку со столиком для ноутбука. Можно работать и набирать шаги здоровья.Чтобы прогулки на улице вошли в ежедневный график, их нужно планировать заранее, выделяя конкретное время для ходьбы и количество времени.Прогулку можно сделать увлекательной, если пройти по интересному маршруту — желательно менять его каждый день. В помощь — любимая музыка или аудиокниги, подкасты в наушниках.Можно гулять в компании с другом или подругой. Тогда вы даже сможете пройти гораздо больше шагов, ведь в приятном обществе время летит незаметно.Хорошим стимулом для частых прогулок станет поощрение. К примеру, купите в конце пути любимое мороженое или стаканчик кофе. А еще лучше — что-нибудь из списка полезных продуктов, которые могут вас порадовать.

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