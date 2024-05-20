Кардиолог Блинова: почему возникает гипертония, в большинстве случаев неизвестно

Врач-кардиолог Наталия Блинова: в большинстве случаев невозможно назвать конкретную причину повышения давления в организме.Кардиолог Блинова рассказала в интервью об особенностях гипертонии – заболевания, характеризующегося стойким повышением кровяного давления. Врач отметила, что повышенное давление, существующее у человека на протяжении длительного времени, становится причиной поражения сердца, головного мозга, сосудов, почек. Когда артериальное давление повышается до критических параметров, это способствует развитию смертельно опасных изменений в данных органах, ведущих к появлению ишемической болезни сердца, почечной и сердечной недостаточности, инсульту, инфаркту.Наталия Блинова добавила, что бывают случаи, когда гипертония никак себя не проявляет – человек не подозревает, что его сосуды и сердце подвергаются опасному риску. Учитывая это, взрослым людям имеет смысл проверять свое кровяное давление, измеряя его время от времени независимо от самочувствия.«Обычно повышенное давление сопровождается головной болью, головокружением или общим дискомфортом. При резком повышении давления может возникнуть нарушения зрения, координации, боли в области сердца, тошнота, рвота» - подсказала кардиолог, беседуя с «Газетой.Ru».Также медик обратила внимание на то, что в большинстве случаев остается неизвестным, почему возникает гипертония.«В большинстве случаев мы не можем найти конкретную причину повышения давления в организме. В остальных случаях она может быть следствием другого заболевания – это вторичная артериальной гипертонии, всего 5-15% случаев», - уточнила Блинова.Врач пояснила, что развитию гипертонии способствуют патологии почек, а также эндокринные заболевания, включая проблемы с щитовидной железой. Кроме того, существует наследственная предрасположенность к ней. Вдобавок риск гипертонии повышается при имеющемся ожирении, злоупотреблении солю и алкоголем, малоподвижном образе жизни, а также вместе с возрастом.

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