Эндотоксины: когда организм отравляет сам себя и что с этим делать

Эндотоксины не поступают в организм из внешней среды - они образуются в нашем теле. Почему формируются эндотоксины? Причина - нарушение процессов здорового расщепления и переваривания пищи в желудочно-кишечном тракте и детоксикации в печени. В результате развиваются самые разные заболевания.Как понять, насколько эффективно ваше пищеварение и выяснить, имеется ли у вас интоксикация? Эндоинтоксикация представляет собой явление, когда токсичные вещества организм получает не извне, а производит их самостоятельно. Что запускает механизм старения быстрее окислительного стресса? Образование эндотоксинов.Эндоинтоксикация медленно, но методично наносит вред здоровьюСтарт производства эндотоксинов кроется в органах желудочно-кишечного тракта, продолжение осуществляется в печени и клетках тела. Конечные «пункты назначения» - ткани внутренних органов, суставов, лимфа, слизистые оболочки и проч.Эндотоксины в организме обеспечивают следующие патологические состояния:Избыточная выработка слизи на стенках кишечника и прочих слизистых (носоглотка, влагалище).Возникновение и развитие доброкачественных новообразований: миом, полипов, камней в желчном и мочевом пузыре, липом.Высокое содержание холестерина.Отечность лица, тела и лимфоаденопатии.Благоприятная среда для бактериальных и прочих инфекций.Акне и аллергические реакции кожных покровов.Болевые ощущения в суставах.Почему образуются эндотоксины? Причина - нарушение механизмов расщепления и переваривания пищи в желудочно-кишечном тракте и детоксикации в печени.Давайте рассмотрим проблему подробнее.Итак, фазы эндотоксикации1 фазаЭпизодически наблюдаются:Вздутие живота после принятия пищиБолевые ощущения в области желудка после принятия пищиКолющие боевые ощущения в области кишечникаОщущение переполненности желудкаСтабильная отрыжкаОтталкивающий «аромат» изо ртаУтрата аппетитаПатологии опорожнения кишечника: запор, полужидкий стул несколько раз в день, чередование первого и второго. Не исключено присутствие слизи в каловых массах.Вялость, слабостьТяжесть в головеПервая фаза может длиться несколько месяцев/лет, в зависимости от возраста, частоты нарушений пищевого протокола, двигательной активности.?2? фазаОбменные процессы медленнее, чем необходимы в ваши годыСодержание холестерина выше допустимой нормыОтечность лица, лодыжекОтечность и пастозность тканей тела, лимфостазИзбыточный весСистемная нехватка энергии, апатияОслабленное восприятие органов чувств (вкусов, запахов, звуков)Несильные боли в области поясницы, почекВторая фаза может продолжаться десятилетиями. Как правило, на ее фоне выявляют гипотиреоз и нехватку питательных веществ. Нередко указанную фазу усугубляют бактериальные и грибковые инфекции хронического характера.3 фазаХудоба, нехватка мышечной и жировой тканиПроблемы с набором весаОтсутствие аппетитаПостоянная утомляемость, слабостьСтабильная отрыжкаБолевые ощущения в области груди, сердцаРаспирающие боли в обоих подреберьяхСероватый оттенок кожных покрововВыпадение волос, плачевное состояние зубовЯвная нехватка питательных веществНа любой фазах может отмечаться аллергия.На второй и третьей фазах с течением времени наблюдается повышение кровяного давления.Пугаться не следует. Эндоинтоксикация - практически норма на сегодняшний день. Положение можно исправить в какой-то мере.Для оптимального функционирования организма необходима «чистая» пища. А сила пищеварения определяет, как организм переварит и усвоит качественную пищу.Что негативно воздействует на силу пищеварения?Конституция (метаболический тип). Лица конституции Слизи имеют предрасположенность к ослабленному пищеварению.Недостаточная физическая активность. К примеру, десять тысяч шагов - это необходимый минимум. Не обязательно истязать себя в тренажерных залах. Для начала достаточно будет ходьбы и легких пробежек. Уровень физической нагрузки – вопрос сугубо индивидуальный.Неправильный образ жизни:поздний отход ко снустрессовые состояниякупание после приема пищи и вообще купание в холодной водеПагубные пищевые привычкиПереедание и перекусыУпотребление пищи до того, как переварилась съеденная до этого едаНерегулярные/ночные приемы пищиНесочетаемая пищаЕда, которая ухудшает процессы пищеварения: жиры ниже температуры тела), пережаренная корочка, сырая вода, сырое молоко, сырое зерно, остывшая пища, сырая внутри пища (недостаточно пропеченный хлеб).?Метаболизм иллюстрирует, почему состояние клеток тканей тела связано с качеством пищи и с тем, как пища усваивается.Вот как это работает:В области желудка и тонкой кишки из принятой пищи под влиянием желудочного и панкреатического соков и желчи вырабатывается "питательный сок". Он всасывается и транспортируется в печень.Печень действует на него, очищая, обогащает и запускает в систему кровотока.Кровь транспортирует сок по телу, при этом формируя и напитывая именно в этой последовательности: мускульную и соединительную ткани, ткани органов, жировую и костную ткани, костный мозг, головной мозг и нервные волокна, репродуктивные жидкости (яйцеклетки и сперматозоиды).Последний Упункт назначения" – иммунная защита организма.Теперь снова о желудке и кишечникеКак правило, на данном этапе уже проявляются проблемы. Во-первых, упомянутое накопление Слизи и следствия: гипоацидность, заболевания желудка и поджелудочной, застой желчи, нехватка ценных веществ, ЛОР-заболевания у детей, патологии суставов, кандидоз.Таким образом, львиная доля всех имеющихся заболеваний «произрастают» из эндотоксикации организма.

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