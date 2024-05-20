Диетолог Эназ рассказал, как распознать дефицит железа в организме

Железо – важный компонент, который помогает транспортировать кислород к органам, а также сохраняет здоровье сердца и легких. Его недостаток приводит к анемии и снижению общего иммунитета.По словам клинического диетолога Адама Эназа, распознать анемию можно не только по анализу крови, но и по бледной коже и кругами под глазами.Также при анемии наблюдаются частые простудные заболевания, кашель. Помимо прочего, у пациентов с дефицитом железа наблюдается одышка во время повседневных дел.«Тяжелый дефицит железа иногда может привести к осложнениям, таким как стенокардия или боль в груди, поскольку сердцу, возможно, придется прилагать усилия для циркуляции насыщенной кислородом крови», - уточнил Эназ.Помимо прочего, при нехватке железа в организме тускнеют ногти и становятся ломкими, выпадают волосы, нарушается сердечный ритм.Восполнить дефицит железа можно, подобрав правильную диету. В меню обязательно должны присутствовать телячья печень, мидии, инжир, соевые бобы, киноа, яйца, тофу, бразильские орехи и нут.

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