Врач Балашова: резкое похудение чревато для человека тромбозом

Врач-эндокринолог Наталья Балашова: при резком похудении может возникать обезвоживание, способное привести к развитию тромбоза.Врач Балашова сообщила в комментарии «Ридусу», что резкое похудение чревато для человека тромбозом – появление тромбов в результате резкого снижения веса бывает тесно связано с возникающим в организм обезвоживанием. Медик рассказала об этом, комментируя случай в Кемерове: там местный житель попал в больницу из-за последствий своих попыток сбросить вес (мужчина хотел добиться существенного похудения за короткий срок). По словам Балашовой, многие способы обретения стройности, предлагаемые худеющим, заключаются в активизации вывода жидкости из организма. Результатом этих мер может стать уменьшение жидкости в крови и сгущение последней. Как итог, человек подвергается тромбозу, при котором густеющая кровь скапливается в сгустки – тромбы.«Когда люди очень быстро худеют, используя силовые нагрузки, ограничивают себя в питании и жидкости, то из-за обезвоживания возрастает риск тромбозов», - предупредила эксперт.Медик констатировала: без вреда для здоровья организм может терять до 500 граммов лишнего жира в неделю. Чрезмерные нагрузки для достижения большего результата, специальное посещение сауны могут стать причиной проблем с сердечно-сосудистой системой, подчеркнула специалист.

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