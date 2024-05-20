Science Advances: кето-диета может вызвать повреждение органов

Многие влиятельные лица, спортсмены и обычные люди склоняются в пользу кетогенных диет: они экономят на углеводах и питаются жирами, чтобы быстро сбросить лишние килограммы и улучшить метаболизм. Однако, согласно новому исследованию, употребление бекона и отказ от блинов может иметь опасные последствия. Мыши, получавшие определенный тип кетогенной диеты, накапливали в своих органах так называемые стареющие клетки, сообщают исследователи в журнале Science Advances.С возрастом в нашем организме накапливаются одни и те же клетки, которые могут нарушать функции тканей. Тем не менее, поклонникам кето, возможно, пока не стоит выбрасывать свои книги рецептов с низким содержанием углеводов. Исследование также не выявило увеличения количества стареющих клеток у мышей, которые регулярно делали перерывы в диете.Результаты не доказывают, что кетогенные диеты вредны для людей, подчеркивает У.Х. Уилсон Танг, кардиолог из Кливлендской клиники, не принимавший участия в работе. Но «эта статья является важным дополнением» к исследованию их потенциальных побочных эффектов, говорит он. «Нам нужно быть более осторожными и менее бесцеремонными».Смысл кетогенной диеты заключается в том, что сокращение потребления углеводов (класса молекул, используемых клетками в качестве топлива) заставляет организм вместо этого сжигать жир. Чтобы питать клетки, которые обычно питаются углеводами, печень выкачивает молекулы, называемые кетонами, отсюда и название диеты. Врач клиники Майо разработал эту схему лечения эпилепсии у детей в 1920-х годах, и многие дети с этим неврологическим заболеванием до сих пор соблюдают ее.Но кетогенные диеты также получили распространение среди людей, желающих похудеть, снизить уровень сахара в крови, повысить спортивные результаты или получить другие преимущества. Люди, сидящие на кето-диете, обычно получают от 70% до 80% калорий из жиров и только от 5% до 10% из углеводов, тогда как среднестатистический житель США получает около 36% калорий из жиров и 46% из углеводов. Люди, сидящие на кето-диете, могут похудеть, а клинические испытания предполагают возможную пользу при таких заболеваниях, как болезнь Альцгеймера.Онколог-радиолог Дэвид Гиус не искал пагубных последствий кетогенной диеты. Вместо этого он и его коллеги из Центра медицинских наук Техасского университета в Сан-Антонио исследовали влияние диеты на р53, мощный белок, борющийся с раком.Одна из ролей р53 — управлять клеточным старением, приказывая находящимся в стрессе и непослушным клеткам прекратить деление, прежде чем они вызовут проблемы. Иммунная система обычно отбраковывает стареющие клетки. Но когда они упорствуют, они вызывают хаос. Например, если стволовые клетки подвергаются старению, они могут подорвать способность тканей к восстановлению. Стареющие клетки также выделяют молекулы, которые могут вызвать воспаление и другие вредные эффекты.Гиус и его команда наткнулись на связь со старением, когда посадили мышей на усиленную кетогенную диету, в которой около 90% калорий поступает из жиров — в основном в виде укорачивающего продукта Криско. Контрольная группа грызунов питалась пищей, в которой жир составлял только 17% калорий. После того, как мыши оставались на этой диете в течение 7 или 21 дня, исследователи проанализировали образцы тканей их сердец, почек, печени и мозга.Команда обнаружила, что уровень белка p53 повысился у животных на кетогенной диете. Ученые также обнаружили увеличение количества других молекул, которые указывают на наличие стареющих клеток.Исследователи проверили, исчезли ли клетки после того, как мыши перешли на обычную диету. Они обнаружили, что после трехнедельного перерыва уровень стареющих клеток почти вернулся к норме. Гиус и его коллеги также исследовали последствия временного прекращения кетогенного режима, так называемой прерывистой диеты. Команда посадила мышей на пищу с высоким содержанием жиров на 4 дня, позволила им есть нормальную пищу в течение 7 дней, а затем повторила цикл еще дважды. Анализ органов животных показал, что у этих грызунов не накапливаются стареющие клетки.Стареющие клетки не всегда означают, что ткань нездорова, отмечает клеточный биолог И Чжу из клиники Майо. Например, они помогают заживлению ран. По ее словам, прежде чем кто-либо сможет заявить, что кето-диеты опасны, исследователям необходимо будет продемонстрировать, что клетки действительно вредят мышам. «Только демонстрации увеличения старения недостаточно, чтобы показать, что диета вредна».Исследователь ожирения и статистик Дэвид Эллисон из Университета Индианы добавляет, что кетогенные диеты различаются по многим параметрам, в том числе по источникам жиров и белков. Новое исследование обнаружило эффект «этой одной диеты, которая оказалась кетогенной», — говорит он. «Это не значит, что это верно для всех кетогенных диет».Хотя эффекты не были воспроизведены на людях, Гиус отмечает, что результаты могут послужить уроком для людей, соблюдающих кето-режимы. «Мы не говорим, что диета плоха», — говорит он. «Но, вероятно, нужно сделать перерыв».

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