Врач посоветовал меры спасения аллергикам в период цветения

В эфире Радио «Комсомольская правда» врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал о том, как помочь людям, страдающим от аллергии в период цветения растений.Эксперт напомнил, что у каждого явления есть своя причина, которая порождает почву для его существования, а также триггер – выключатель, запускающий процесс.При этом важно помнить, что аллергия – это особая реакция иммунной системы, и лечение должно быть направлено на ее причину. Сравнить ее можно с кожей, которая со временем теряет свою силу, и ослабленный иммунитет не справляется с нейтрализацией внешних врагов, что может привести к разнообразным аллергическим проявлениям.Отметив, что правильное лечение аллергии должно отличаться от общепринятого в массе, Жемчугов упомянул о применении иммунодепрессантов для подавления гиперреакции иммунной системы, отчего важно узнать точную причину ослабления иммунитета и суметь восстановить его ресурсы.

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