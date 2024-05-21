Россиянам рассказали, как определить хроническую усталость

Симптомами хронической усталости являются гнев и головные боли, рассказала РИАМО врач-психотерапевт Ирина Крашкина. По ее словам, также из-за состояния постоянного утомления появляются проблемы со сном.Симптомы синдрома хронической усталости у взрослых включают проблемы со сном, головные боли, снижение концентрации внимания, постоянное чувство слабости и усталости, эмоциональные расстройства, боли в мышцах и суставах, пониженный иммунитет, ощущение изнеможения, приступы гнева, — объяснила медик.Врач отметила, что о хронической усталости говорят бессонница, озноб, судороги и боли в суставах. Также симптомами этого синдрома считаются слабость в лимфоузлах, тошнота, одышка, головокружение и чувствительность к звукам, свету и запахам.От синдрома хронической усталости чаще всего страдают карьеристы, например, хирурги, бизнесмены и журналисты, добавила психотерапевт. Карьеристы обычно стремятся справиться со всеми задачами и быть идеальными, поэтому синдром часто называют болезнью перфекционистов, подытожила Крашкина.Ранее психолог Ксения Умнякова рассказала, что побороть хроническую усталость поможет дыхательная гимнастика. Специалист пояснила, что для этого нужно занять удобное положение, положив одну руку на грудь, а другую на живот. После этого следует сделать глубокий вдох носом и напрячь мышцы живота.

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