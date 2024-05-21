Специалисты Роспотребнадзора: супы полезны для восполнения жидкости и питательных веществ в организме.Российские специалисты объяснили пользу супов для организма. Представители Роспотребнадзора отметили, что питательные вещества из такого блюда могут усваиваться лучше. В частности, из супов лучше усваивается белок.«После отваривания продуктов белки лучше усваиваются, поскольку структура белковых молекул частично разрушается – это способствует их лучшему расщеплению ферментами желудочно-кишечного тракта», - сообщили эксперты в телеграм-канале «Ваш Роспотребнадзор».Они добавили, что благодаря употреблению супов организм получает необходимую ему жидкость, а также овощи и зелень, которыми многие люди пренебрегают. Как правило, супы готовятся из полезных ингредиентов, а техника их варки такова, что многочисленные нутриенты не уничтожаются, а, наоборот, становятся более доступными для усвоения. Суп является блюдом, в котором присутствуют белки, жиры, углеводы, витамины и минералы, причем в хорошо сбалансированном соотношении. Их употребление содействует улучшению самочувствия, общего тонуса.Говоря о полезных свойствах разных супов, специалисты отметили следующее.Гороховый суп. Горох богат клетчаткой, улучшающей обмен веществ и помогающей избавляться от излишков жировых отложений. Такой суп может активизировать работу желудочно-кишечного тракта.Куриный суп. Его употребление положительно влияет на иммунную систему, улучшает способность организма противостоять инфекциям.Овощной суп. Он особенно полезен тем, кто щепетильно следит за весом или хочет похудеть. Овощные супы помогают организму интенсивнее очищаться от накопившихся шлаков.Молочный суп. Обладая мягким обволакивающим действием, он хорошо влияет на «капризную», подверженную изжоге слизистую желудка.

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