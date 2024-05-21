Профессор Бокерия разъяснила, почему из-за проблем с позвоночником скачет давление

Причин высокого давления много, и большинство из них известны. Однако есть еще один важный фактор — проблемы с позвоночником.Два любопытных клинических случая описали в журнале Medicine врачи из Института хирургии позвоночника в Пекине.49-летняя женщина поступила с жалобами на боль в шее, головную боль, периодические головокружения и шум в ушах. Это продолжалось уже более двух лет. Однако никакой конкретной травмы пациентка припомнить не смогла. Помимо этого женщина страдала от высокого давления — 160/100 мм рт. ст., которое удавалось снизить только с помощью лекарств.Рентген показал сужение междискового пространства в шейном отделе, а МРТ выявила грыжу диска. Пациентку прооперировали, удалив грыжу и установив межпозвонковый кейдж — металлический протез, который восстанавливает высоту междискового пространства. В результате голова и шея перестали болеть, пропали головокружение и шум в ушах.«Интересно, что после операции ее кровяное давление также упало до нормального диапазона даже без приема препаратов», — говорят врачи.Во втором случае с жалобами на высокое давление обратился 60-летний мужчина. В анамнезе не было ни болезней сердца, ни диабета. Однако давление скакало до 180/120. Но были и другие жалобы: боль и скованность в шее, головокружение, учащенное сердцебиение. И снова рентген и МРТ показали, что проблема с шейным отделом позвоночника. Пациенту провели операцию, и давление пришло в норму, прием лекарств ему больше не требовался.Так как же связаны проблемы с позвоночником с высоким АД и болезнями сердца? Вот что говорит кардиолог.«Наш позвоночник напрямую контактирует с нашим сердцем. Было показано, что у людей с изменениями в шейно-грудном отделе позвоночника вариабильность (изменчивость. — Прим. ред.) ритма ухудшается», — говорит врач Ольга Бокерия.«Между шейным отделом позвоночника, тканями шеи, плеча, грудной стенки, с одной стороны, и сердцем — с другой, существуют тесные нервные связи через симпатические образования шейной области и соответствующие сегменты спинного мозга… В иннервации (снабжение органов и тканей нервами. — Прим. ред.) сердца участвуют нервы, отходящие от трех шейных и 5-6 верхних грудных симпатических узлов позвоночного столба… Левосторонние симпатические нервы сердца вызывают максимальное усиление сокращений миокарда желудочков, правосторонние симпатические нервы влияют главным образом на частоту сердечных сокращений, увеличивая ее».Российский кардиологический журнал, «Aртериальная гипертония и шейный остеохондроз позвоночника: проблемы и решения»«Когда ко мне приходят пациенты и я пытаюсь определить причину их аритмии, для начала исключаю все возможные состояния, касающиеся конкретно сердца, — говорит Ольга Бокерия. — Убедившись, что внутри сердца нет проблем, которые могли бы спровоцировать аритмию, я предлагаю людям обратиться к остеопату, поделать массаж и заняться своим позвоночником. Некоторые на меня обижаются за это, но обижаться не стоит, потому что остеохондроз — реальная причина аритмии и высокого артериального давления.Если вы не будете следить за своим позвоночником, шансов, что у вас разовьется аритмия и высокое АД, будет намного больше».Однако, прежде чем искать в Интернете упражнения для шеи при остеохондрозе, врач советует точно узнать, является ли именно это причиной аритмии и высокого АД.«Шейный отдел — очень нежное место, поэтому подбирать упражнения стоит со специалистом по лечебной физкультуре. К тому же важен не только шейный, но и грудной отдел позвоночника», — предупреждает врач.

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