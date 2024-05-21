Год за два: популярная диета, которая на самом деле заставляет организм быстрее стареть

Врачи в целом против любых диет, за исключением тех, которые назначают по состоянию здоровья. Строгие ограничения могут нанести серьезный урон организму. Это в очередной раз доказали ученые.Самый известный способ избавиться от лишних килограммов — это сесть на диету. Чем строже будут ограничения в питании, тем быстрее человек худеет — по крайней мере, так многие полагают. Однако первым делом уходят вода, мышечная ткань, а потом уже жир. При этом, как только человек возвращается к привычному режиму, лишние килограммы снова тут как тут. А с ними еще и различные проблемы со здоровьем.Исследователи из Техасского университета в Сан-Антонио в очередной раз доказали, что даже от самых популярных диет лучше отказаться. Эксперты выяснили, что кетодиета наносит серьезный урон организму. Это тип питания, при котором человек ест много жиров и белков и практически не употребляет углеводы. Результаты работы опубликованы в журнале Science Advances.Эксперимент ученые проводили на мышах. Грызунов распределили на две группы: одни ели продукты, разрешенные на кетодиете, другие же питались как обычно. Все мыши были разного пола и возраста.В результате эксперты сделали главный вывод: такой тип питания приводит к скоплению старых клеток в нормальных тканях, оказывая воздействие на сердце и почки. То есть организм мышей переставал функционировать как надо, при этом у них появлялись различные заболевания.Чем строже была кетодиета, тем более ярко был выражен ее разрушительный эффект. Если же в таком питании делать перерывы, то провоспалительные процессы не запустятся, уверяют ученые.«Кетодиета очень популярна, только в США такого принципа питания придерживаются около 13 миллионов человек. И если они не будут делать перерывы, то все обернется серьезными проблемами со здоровьем», — заявляют исследователи.«Такая диета опасна и подходит далеко не всем. Она показана людям с определенными диагнозами (например, некупируемая лекарствами эпилепсия), только под контролем доктора и только на ограниченный период времени», — комментирует исследование ученых эндокринолог.Изначально человек и правда видит улучшения. Вес уходит, кажется, что тело приходит в норму. Но потом происходит уменьшение мышечной ткани и накопление жировой. То есть никакой пользы для организма, а только вред. Между тем потеря мышц очень опасна: у человека могут диагностировать саркопению, которая чревата развитием нарушений минеральной плотности костной ткани.Если еще до диеты вы замечали, что после употребления жирной пищи у вас:кололо в правом боку или возникала тяжесть в животе;появлялись изжога, тошнота;в целом было ухудшение самочувствия;возникало расстройство стула —то кетодиета вам противопоказана. И даже начинать не надо, это точно не ваш метод, заключила Зухра Павлова.

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