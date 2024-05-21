Molecular Psychiatry: физические упражнения могут ослабить симптомы ПТСР

Ученые из университета Кюсю (Япония) установили, что физические упражнения, стимулирующие рост новых нервных клеток в гиппокампе, помогают забыть травматичные воспоминания.Эксперимент проводился на лабораторных мышах. Грызунов побудили выйти из ярко освещенного белого бокса и в темное помещение с запахом этанола и подвергли сильному ударам током. По завершении второго этапа исследования (второй удар током) мыши стали бояться заходить в темное помещение. Они стали демонстрировать симптомы посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).Затем ученые разделили мышей на группы: одни получили доступ к беговому колесу, другие нет. Через месяц у мышей, которые регулярно бегали, наблюдалось снижение тревожности и ослабление страха.Исследователи предположили, что физическая активность запускает в гиппокампе (части головного мозга, отвечающей за формирование памяти и эмоций) процесс нейрогенеза. По словам ученых, формирование новых нейронов разрушало связи между старыми клетками мозга. Это приводило к забыванию травмирующих воспоминаний.Авторы исследования отметили, что нейрогенез может потенциально может ослабить симптомы ПТСР и у людей. Сейчас ученые планируют разработать препарат, который будет стимулировать рост нейронов, а затем протестировать на добровольцах с посттравматическим стрессом и наркотической зависимостью.

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