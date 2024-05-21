Спортсменам назвали связки, которые легче всего порвать

Во время занятий спортом легче всего травмируются крестообразные и связки голени, предупредил травматолог-ортопед Максим Саутин. Врач уточнил, что проблемы с передней крестообразной связкой зачастую возникают у футболистов и представителей других контактных видов спорта.Одной из самых популярных спортивных травм является повреждение передней крестообразной связки. Для футболистов и представителей контактных видов спорта, например, оно является довольно стандартным. Для многих из них это тяжелая травма коленного сустава, которая заканчивается спадом в карьере и даже ее окончанием, — пояснил ортопед.По словам Саутина, любителям горных лыж стоит опасаться повреждений наружных связок голеностопного сустава, так как зимой можно подвернуть ногу при гололеде. Врач отметил, что для таких спортсменов характерны травмы передней таранной малоберцовой связки или разрыв связок между малоберцовой и большой берцовой костями. Также существует риск получить перелом наружной лодыжки.Как подчеркнул Саутин, спортсмены нередко сталкиваются с повреждениями боковых связок пальцев кисти рук. Также во время физических нагрузок можно получить травму ладьевидно-полулунной связки кистевого сустава. По словам врача, чаще всего такое повреждение возникает в результате падения человека на руку. Он предупредил, что травма чревата артрозными изменениями в запястье.Тренер Юрий Орлов ранее рассказал, что упражнения на брусьях и турнике развивают верх тела так же хорошо, как тренажеры в фитнес-клубах. Эксперт отметил, что перед началом тренировки необходимо размять суставы и только затем приступать к делу. Начать можно с подтягиваний обычным и обратным хватом.

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