Эндокринолог Янг: головная боль из-за мяса – возможно ли такое?

Врач-эндокринолог Екатерина Янг прокомментировала способность отдельных продуктов питания вызывать головную боль.

Эндокринолог Янг ответила, возможно ли такое, чтобы после съеденного мяса у человека возникала головная боль. Медик уточнила, что подобный эффект могут давать продукты из переработанного мяса.

«Боль может возникнуть после употребления переработанного мяса, так как в нем есть нитриты, расширяющие кровеносные сосуды в мозге», - поделилась Екатерина Янг в Telegram.

Врач-эндокринолог добавила, что головную боль также способны провоцировать ферментированные продукты, содержащие тирамин. Например, голова может разболеться после употребления сыра.

Еще один компонент продуктов, являющийся провокатором головной боли, – это кофеин, способствующий сосудистым спазмам. Он, помимо прочего, содержится в шоколаде, так что после съеденной конфеты или батончика у человека тоже может заболеть голова.

«Кроме того, влиять на самочувствие могут добавки вроде искусственных подсластителей и глутамата натрия», - предупредила эндокринолог.

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