Диетолог Журавлева предупредила об опасности микроволновок

Врач-диетолог Полина Журавлева указала на опасность использования микроволновых печей. В частности, по словам эксперта, при частом их использовании в организме человека начинает скапливаться акриламид. Он считается одним из самых страшных канцерогенов.Кроме того, еда, приготовленная при помощи микроволн, тоже становится вредной, поскольку меняется структура продукта, поэтому начинают выделяться канцерогены.Журавлева привела в пример исследование швейцарского ученого Ханса Хертеля, который доказал, что микроволны напрямую влияют на кровь человека, ткани и внутренние органы.«Хертель доказал, что микроволновое тепло уничтожает видимые молекулы. Они превращаются в жидкость, но это не вода, и она уничтожает все на своем пути. Вплоть до сердечно-сосудистой системы», — пояснила она в разговоре с ОСН.Поэтому Журавлева рекомендует использовать для приготовления пищи сковородки и кастрюли и есть все свежеприготовленное и желательно сырое.

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