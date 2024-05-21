Диетолог Журавлева предупредила об опасности микроволновок
Кроме того, еда, приготовленная при помощи микроволн, тоже становится вредной, поскольку меняется структура продукта, поэтому начинают выделяться канцерогены.
Журавлева привела в пример исследование швейцарского ученого Ханса Хертеля, который доказал, что микроволны напрямую влияют на кровь человека, ткани и внутренние органы.
«Хертель доказал, что микроволновое тепло уничтожает видимые молекулы. Они превращаются в жидкость, но это не вода, и она уничтожает все на своем пути. Вплоть до сердечно-сосудистой системы», — пояснила она в разговоре с ОСН.
Поэтому Журавлева рекомендует использовать для приготовления пищи сковородки и кастрюли и есть все свежеприготовленное и желательно сырое.
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