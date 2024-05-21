Врач Булах: оргазм может прервать беременность

Врач сексолог Андрей Булах поделился интересными сведениями о том, в каких ситуациях оргазм может представлять опасность для здоровья человека. Эксклюзивное интервью раскрывает несколько важных аспектов, на которые следует обратить внимание.По мнению специалиста, оргазм может стать рискованным моментом во время беременности, особенно если имеется угроза прерывания беременности или если наблюдаются такие осложнения, как низкое предлежание или отслойка плаценты. В таких случаях оргазм может провоцировать обильное кровотечение, представляя серьезную угрозу для здоровья и даже жизни матери и ребенка.Кроме того, по словам доктора Булаха, оргазм может оказаться опасным после прохождения хирургических операций. Сильное напряжение во время сексуального возбуждения может привести к открытию кровотечения, что требует немедленного медицинского вмешательства и обращения за помощью.Важно также отметить, что у мужчин, принимающих стимуляторы эрекции, оргазм может стать источником опасности для сердечной системы. Сильные эмоциональные и физические нагрузки, характерные для оргазма, могут вызвать сердечные проблемы и даже инфаркт у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.Таким образом, врач выделяет несколько ключевых ситуаций, когда необходимо быть особенно осторожными. Эти предостережения могут помочь сохранить здоровье и избежать серьезных осложнений."Во время беременности сексуальная активность не всегда рекомендуется, особенно если у женщины имеются определенные медицинские показания или осложнения", - говорит врач-гинеколог Елизавета Комарова специально для МедикФорум.Вот несколько групп женщин, которым врачи обычно не советуют заниматься сексом во время беременности:Женщины с высоким риском выкидыша"Если у женщины имеется история выкидышей или она находится в зоне риска по другим медицинским показаниям, врач может рекомендовать воздержаться от секса. Это связано с тем, что оргазм может стимулировать сокращение матки и повысить риск преждевременных схваток".Женщины с проблемами плацентыЕсли у женщины диагностированы отслойка плаценты или другие проблемы с плацентой, секс может увеличить риск кровотечения и ухудшить состояние.Женщины с угрозой преждевременных родовВ случае угрозы преждевременных родов, секс может стимулировать сокращение матки и спровоцировать преждевременные роды.Женщины с медицинскими ограничениямиВрач может не рекомендовать секс во время беременности, если у женщины имеются другие медицинские проблемы или ограничения, такие как высокое артериальное давление, преждевременные схватки или инфекции.Женщины с обострением хронических заболеванийЕсли у женщины имеется обострение хронических заболеваний, таких как болезни сердца или почек, врач может рекомендовать воздержаться от секса во избежание дополнительных стрессов на организм."Важно помнить, что каждая беременность уникальна, и решение о продолжении или прекращении сексуальной активности должно приниматься врачом с учетом индивидуальных особенностей каждой женщины и состояния ее беременности", - подчеркивает гинеколог Комарова.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки