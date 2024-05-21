Врачи рассказали, что по состоянию ног можно определить уровень холестерина в крови
Выявить высокий уровень холестерина можно по анализу крови. Однако, по словам врачей, заподозрить высокое содержание холестерина в крови можно и по состоянию ног.
В частности, на это указывают боль в ногах во время ходьбы и физических нагрузок, слишком гладкая кожа ног, выпадение волос, замедление их роста, онемение или слабость в ногах, рассказали специалисты в разговоре с «Доктором Питером».
Кроме того, на высокий холестерин указывают незаживающие язвы на ногах, изменение цвета кожи и холодные ноги, а также пяточная шпора.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий