Врач Терушкин: анализы на инсулин и железо бесполезны

Согласно врачу-эндокринологу Роману Терушкину, если у вас диабет, сдача анализов на инсулин становится бесполезной. Это объясняется тем, что инсулин в крови присутствует очень короткое время, поэтому его уровень может значительно колебаться.Более того, показатель инсулина не оказывает влияния на выбор тактики лечения, поэтому сдавать этот анализ просто не имеет смысла, подчеркивает Терушкин.Он также отмечает, что анализы на сывороточное железо и витамины группы В также не несут большого смысла. Уровень сывороточного железа может меняться в течение дня, а витамины группы В, будучи водорастворимыми, легко выводятся из организма.Магний, хоть и является важным микроэлементом, не нуждается в постоянном контроле, поскольку организм самостоятельно поддерживает его количество. Поэтому сдавать анализы на магний также не имеет смысла, отмечает специалист.Отслеживание уровня йода в анализах также не приносит большой пользы из-за множества факторов, влияющих на этот показатель. Также онкомаркеры могут повышаться даже при обычных простудах, поэтому их следует сдавать только при наличии показаний.И наконец, по мнению врача, отслеживание уровня серотонина также не имеет смысла для диагностики депрессии. Этот показатель не является диагностическим критерием для данного заболевания."В дополнение к рассмотренным анализам, важно отметить, что существует ряд других анализов, результаты которых могут быть менее информативными в определенных ситуациях", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.Общий белок в кровиУровень общего белка в крови может быть изменен под воздействием различных факторов, включая обезвоживание, и не всегда является достаточно информативным показателем для диагностики конкретных заболеваний.Уровень мочевины"Уровень мочевины в крови может быть повышен при различных состояниях, включая постные дни, интенсивные физические упражнения и некоторые виды пищевых продуктов. Поэтому этот анализ требует интерпретации с учетом клинической картины".Уровень мочевой кислотыПовышенный уровень мочевой кислоты может быть связан с подагрой, но этот анализ не является определяющим для диагностики данного заболевания. Он требует комплексного подхода и дополнительных исследований.Уровень креатининаПоказатель креатинина может быть повышен при нарушениях функции почек, но один лишь анализ креатинина не достаточен для установления диагноза. Требуется дополнительная оценка функции почек с использованием других методов и анализов."Эти анализы, хотя и могут предоставить информацию о состоянии организма, должны рассматриваться в контексте клинической картины и дополнительных обследований для точной диагностики и определения тактики лечения", - говори Андреева.

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