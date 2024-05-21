JAMA Dermatology: изменения в ногтях могут указывать на риск рака
Это редкое заболевание, известное как синдром предрасположенности к опухоли BAP1, обусловлено изменениями в гене BAP1, который играет ключевую роль в подавлении опухолей. Результаты исследования были опубликованы в JAMA Dermatology и представлены на годовом собрании Общества исследовательской дерматологии.
Исследование проводилось с использованием дерматологического скрининга участников, прошедших генетическое тестирование в Клиническом Центре NIH. Ученые обнаружили, что изменения в ногтях, такие как цветные полосы и утолщения, могут указывать на доброкачественные опухоли, называемые онихопапилломы, что является характерным признаком синдрома BAP1.
Интересно, что у пациентов с этим синдромом в возрасте старше 30 лет у 88% обнаружили опухоли онихопапилломы, поражающие несколько ногтей. Это открытие указывает на то, что скрининг ногтей может быть ценным инструментом для выявления риска развития рака у пациентов с семейной историей этого заболевания.
Учёные подчёркивают, что наличие изменений в ногтях должно побудить к диагностике синдрома BAP1, особенно у пациентов с предрасположенностью к раку кожи, глаз, почек и других тканей.
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