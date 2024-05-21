Ученые выявили защитное воздействие физических упражнений на стареющий мозг

Исследования Университета Квинсленда показали, что физические упражнения могут помочь предотвратить или замедлить снижение когнитивных функций во время старения.Команда под руководством Яны Вукович из Школы биомедицинских наук Университета Квинсленда и Института мозга Квинсленда и Солала Шоке из Института молекулярной биологии Университета Квинсленда оценила экспрессию генов в отдельных клетках головного мозга мышей.«Мы обнаружили, что старение значительно изменяет экспрессию генов всех типов клеток головного мозга, но наибольшее влияние оказывает на микроглию — иммунные клетки центральной нервной системы, поддерживающие функции мозга», — говорит Вукович. «Наше исследование показало, что упражнения в виде бегового колеса для мышей вернули профиль генов старой микроглии к закономерностям, наблюдаемым в более молодых версиях клеток микроглии».Шоке сказал, что некоторые результаты оказались удивительными.«Микроглия была единственным типом клеток головного мозга, который продемонстрировал значительное изменение изменений, вызванных старением», - сказал он.Исследователи также обнаружили повышенное присутствие Т-клеток (типа лейкоцитов) в старом мозге, но не знают, почему.«Предоставление мышам доступа к беговому колесу предотвратило или уменьшило присутствие Т-клеток в гиппокампе, части мозга, отвечающей за память и обучение, во время старения», — объясняет Вукович. «Это показывает, что физические упражнения замедляют процесс, связанный со старением у мышей».Вукович сказала, что исследование является шагом к пониманию того, почему люди чувствуют себя умственно лучше и могут мыслить более ясно благодаря регулярным упражнениям.«Наши результаты на мышах обеспечивают платформу для исследований человеческого мозга и старения», — сказала она. «Дальнейшие исследования могут в конечном итоге разработать терапевтические способы воздействия на определенные типы клеток для борьбы со старением мозга. Эти результаты подтверждают важность физических упражнений, особенно для пожилых людей».

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