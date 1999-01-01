Плюнуть в глаз, проколоть и выдавить: как категорически нельзя лечить ячмень
Гнойное новообразование чаще появляется на внешней части века, реже — на внутренней. Начало воспалительного процесса можно определить по следующим признакам:
Отёк;
Зуд;
Жжение;
Боль;
Чувство инородного тела в глазу.
Нарыв ни в коем случае трогать нельзя: гной может попасть на другие ткани глаза. Самолечение обычно вызывает ряд осложнений, связанных с распространением инфекции: от конъюнктивита до сепсиса.
«Плевать в глаз, как советовали раньше бабушки, представляется сомнительным способом лечения. Вскрывать или прокалывать ячмень запрещено!» — предупредила офтальмолог.
Лечить гнойное воспаление необходимо только теми препаратами, которые пропишет доктор. Это могут быть капли и мази, а также системные антибиотики для более тяжёлых случаев:
«Если есть угроза деформации века или воспаление проникло вглубь орбиты глаза».
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