Почему надо съедать по две картофелины каждый день

Недавнее исследование связало частое употребление картофеля с низким риском сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от всех причин.В последние годы отношение к картофелю изменилось. Считается, что, если хочешь похудеть, стоит исключить овощ из рациона. Ведь в 100 г картофеля почти 16 г углеводов и около 75 ккал.Основная претензия, которую диетологи предъявляют к продуктам из картофеля, — их высокий гликемический индекс, из-за него резко повышается уровень сахара в крови. Поэтому в рационе людей с сахарным диабетом и ожирением порции картофеля советуют сокращать вдвое.При этом картофель — это отличный источник калия, витамина С и других биологически активных соединений, таких как фенольные кислоты, которые важны для здоровья сердечно-сосудистой системы. В последних рекомендациях по питанию стран Северной Европы говорится, что картофель стоит включить в регулярный рацион. Однако сколько именно этого овоща нужно съедать, в этих рекомендациях не сообщили.Но этот пробел восполнило исследование норвежских ученых, опубликованное накануне в медицинском журнале Nutrition. Оказалось, что для здоровья сердца нужно съедать как минимум две вареных картофелины в день.Исследование начинали еще в 70-80-х годах. Тогда 77 297 добровольцев от 18 до 64 лет трижды проходили обследование сердечно-сосудистой системы и подробно рассказывали о своем рационе и образе жизни. Все эти годы ученые следили за здоровьем участников исследования. И вот к каким выводам они пришли.«Участники, которые потребляли 14 и более картофелин в неделю, имели более низкий риск смерти от всех причин по сравнению с теми, кто потреблял 6 и менее картофелин в неделю», — заявляют ученые.Каждые дополнительные 100 г картофеля в день были связаны со снижением на 4% риска смерти от всех причин, сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца и острого инфаркта миокарда».При этом авторы работы подчеркивают, что участники со сниженным риском сердечных болезней употребляли преимущественно вареный картофель. А значит, картофель фри в зачет не идет.По словам ученых, не каждый картофель имеет высокий гликемический индекс. Поэтому некоторые его виды можно и нужно включать в рацион худеющих и больных диабетом.«Гликемический индекс (ГИ) картофеля может варьироваться от среднего до высокого в зависимости от сорта. Молодой картофель, а также охлажденный вареный имеют более низкий ГИ из-за более низкого содержания крахмала и ретроградации (кристаллизация. — Прим. ред.) крахмала. В любом случае картофель обычно едят с другими продуктами, что может сильно повлиять на гликемический ответ. И, судя по другим показателям, картофель, особенно вареный, можно считать высококачественным источником углеводов», — говорят авторы исследования.

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