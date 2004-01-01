Гематолог Кузнецов: почему может повышаться или понижаться уровень лейкоцитов

Врач-гематолог Олег Кузнецов: уровень лейкоцитов увеличивается при инфекциях, иногда – в случаях рака.Лейкоциты являются клетками крови, которые защищают организм от опасных для него болезнетворных воздействий – прежде всего, от инфекций. Гематолог Кузнецов рассказал, что врачи, проверяя их содержание, направляют пациентов на анализы как общего числа лейкоцитов, так и числа их отдельных типов. Таких типов существует пять: нейтрофилы, лимфоциты, моноциты, эозинофилы, базофилы.«Отклонения возможны в двух вариантах: лейкоцитов слишком много в сравнении с нормой либо их меньше, чем положено», - приводит слова Кузнецова «Доктор Питер».Гематолог Кузнецов объяснил, почему может повышаться или понижаться уровень лейкоцитов.Повышенный уровень лейкоцитов (лейкоцитоз). По словам медика, он часто указывает на инфекцию. При массивном лейкоцитозе возникает подозрение на бактериальный сепсис, аппендицита с разрывом, эмпиему желчного пузыря.«Лейкоцитоз присутствует, если количество лейкоцитов увеличивается более чем на 10 000/мкл. Его увеличение до уровня 10 000-15 000/мкл часто наблюдаются после эпилептических припадков, почечных колик или инфарктов миокарда», - добавил врач.Также гематолог обратил внимание на онкологические заболевания (рак легких, рак мочевого пузыря) – при их развитии может возникать паранеопластический лейкоцитоз.Кузнецов предупредил, что повышенные лейкоциты у некоторых людей являются особенностью организма – анализы выявляют их высокую концентрацию, однако никаких патологических изменений в связи с этим не происходит.Пониженный уровень лейкоцитов (лейкопения). Снижение количества лейкоцитов делает организм подверженным разного рода заболеваниям, особенно инфекционным.«При лейкопении количество лейкоцитов ниже 4000/мкл. Умеренная лейкопения характерна для брюшного тифа, но может наблюдаться и при других инфекциях, таких как туберкулез или бруцеллез», - уточнил гематолог.Он пояснил, что маркером ряда заболеваний служит пониженный уровень нейтрофилов, одного из типов лейкоцитов (он также известен как нейтропения). Такое снижение, например, возникает при аутоиммунных заболеваниях, в частности, при красной волчанке.

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