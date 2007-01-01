Эти лекарства лучше не сочетайте с кофе — один вред

Кофе не так безобиден, как может показаться. Его сочетание с некоторыми препаратами может быть невероятно опасным для организма. Терапевт Николай Гавриличенко рассказала Womanhit, какие препараты точно не нужно запивать кофе.Для щитовидкиОдно из самых распространенных заболеваний щитовидной железы — гипотиреоз. Эндокринолог обязательно назначает лечение определенной группой препаратов, которые не сочетаются с кофеином. Николай:«Конечно, это не летальное сочетание, но эффект от приема лекарств снизится, в этом случае можно ожидать выпадения волос и сухости кожи».От ОРВИ и аллергииВ большинстве препаратов от простуды есть компонент псевдоэфедрин, который активно стимулирует нервную систему. Николай:«Если при этом вы еще и тревожный человек, легковозбуждаемый, сочетание таких препаратов с кофе усилит этот эффект. Резкое усиление стресса довольно опасно для такого типа людей».То же касается и препаратов от аллергии — подождите пару часов после приема и уже потом заваривайте напиток.От диабетаЕсли вы любите сладкий кофе, даже небольшая чашечка может спровоцировать скачок сахара. В этом случае не поможет уже принятое лекарство. Как говорит наш эксперт, в некоторых случаях при сочетании кофе с препаратами от диабета есть вероятность появления тремора рук.АнтидепрессантыЛюдям с тревожными расстройствами и серьезными психическими расстройствами, которые на постоянной основе употребляют антидепрессанты, стоит быть осторожнее с крепким кофе. Николай:«Эффект от антидепрессантов снижается примерно на половину при сочетании с кофе».Помимо прочего, может возникнуть бессонница и учащенное сердцебиение без повода.

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