Clinical Nutrition: учёные выявили пищевые добавки, улучшающие память

Новое исследование, результаты которого опубликованы на портале Clinical Nutrition, показало, что комбинация омега-3 жирных кислот, каротиноидов и витамина Е оказывает синергетическое воздействие на улучшение памяти. Исследование также продемонстрировало, что эта добавка улучшает внимание и общее когнитивное здоровье у пожилых людей по сравнению с плацебо.В исследовании приняли участие 60 когнитивно здоровых пожилых людей в возрасте от 65 до 75 лет, которые были случайным образом распределены на две группы: одну принимала активные добавки, а другую - плацебо. В течение 24 месяцев участники принимали добавку, содержащую:- 1 грамм рыбьего жира (430 мг докозагексаеновой кислоты и 90 мг эйкозапентаеновой кислоты);- 22 мг каротиноидов (10 мг лютеина, 10 мг мезозеаксантина, 2 мг зеаксантина);- 15 мг витамина Е (D-альфа-токоферол).Использование когнитивных тестов показало, что группа, принимавшая активные добавки, продемонстрировала значительное улучшение рабочих навыков памяти по сравнению с группой плацебо.«Интересно, что по мере увеличения когнитивной нагрузки при выполнении задач на рабочую память активная группа превзошла группу плацебо», — отметили исследователи. Величина изменений концентраций каротиноидов и омега-3 жирных кислот в крови была связана с улучшением производительности рабочей памяти.Эти результаты подчеркивают важность обогащения питания для улучшения когнитивных функций у пожилых людей. Улучшенная рабочая память может существенно повлиять на повседневную жизнь, улучшая способность сохранять и обрабатывать информацию, планировать задачи и принимать решения.В исследовании принимали участие учёные из Технологического института Уотерфорда, Института успешного старения Мерсера, Университетской больницы Уотерфорд и Королевского колледжа хирургов Ирландии.

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