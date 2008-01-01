Clinical Nutrition: учёные выявили пищевые добавки, улучшающие память
В исследовании приняли участие 60 когнитивно здоровых пожилых людей в возрасте от 65 до 75 лет, которые были случайным образом распределены на две группы: одну принимала активные добавки, а другую - плацебо. В течение 24 месяцев участники принимали добавку, содержащую:
- 1 грамм рыбьего жира (430 мг докозагексаеновой кислоты и 90 мг эйкозапентаеновой кислоты);
- 22 мг каротиноидов (10 мг лютеина, 10 мг мезозеаксантина, 2 мг зеаксантина);
- 15 мг витамина Е (D-альфа-токоферол).
Использование когнитивных тестов показало, что группа, принимавшая активные добавки, продемонстрировала значительное улучшение рабочих навыков памяти по сравнению с группой плацебо.
«Интересно, что по мере увеличения когнитивной нагрузки при выполнении задач на рабочую память активная группа превзошла группу плацебо», — отметили исследователи. Величина изменений концентраций каротиноидов и омега-3 жирных кислот в крови была связана с улучшением производительности рабочей памяти.
Эти результаты подчеркивают важность обогащения питания для улучшения когнитивных функций у пожилых людей. Улучшенная рабочая память может существенно повлиять на повседневную жизнь, улучшая способность сохранять и обрабатывать информацию, планировать задачи и принимать решения.
В исследовании принимали участие учёные из Технологического института Уотерфорда, Института успешного старения Мерсера, Университетской больницы Уотерфорд и Королевского колледжа хирургов Ирландии.
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