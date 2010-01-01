Трихолог Аверкина: выпадение волос может оказаться следствием нехватки жидкости

Трихолог Анна Аверкина: водный баланс напрямую влияет на состояние шевелюры.Трихолог Аверкина обратила внимание на то, что волосы как весь организм подвергаются старению. Выпадение волос может быть одним из признаков этого процесса. Специалист пояснила, что с возрастом в организме снижается интенсивность белкового синтеза – в частности снижается выработка кератина, из которого преимущественно состоят волосы. Кроме того, организм начинает хуже вырабатывать такие белки как эластин и меланин, тоже влияющие на состояние волос. Это усиливает ломкость, склонность к выпадению, поседению.Трихолог подчеркнула, что недостаток белка способствует тому, что волосы становятся подвержены возрастному ухудшению – например, становится более интенсивным их выпадение. Поддерживать хорошее состояние волос помогают богатые белком продукты: прежде всего, животные, у которых более высок аминокислотный состав, важный для производства белков.Кроме того, для сохранения здоровья волос, профилактики их слабости и выпадения необходимо поддерживать баланс жидкости. Трихолог предупредила, что выпадение волос может оказаться следствием нехватки жидкости«Водный баланс также напрямую влияет на красоту и упругость шевелюры. Это связано с тем, что волос на 15 % состоит из воды. Без достаточного количества жидкости фолликулы истощаются, и волосы начинают выпадать», - рассказала Анна АверкинаЭксперт добавила, что с возрастом в организме часто возникает недостаток витаминов А и Е. Специалист предостерегла: следствием дефицита этих витаминов может оказаться выпадение волос вместе с волосяной луковицей.

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