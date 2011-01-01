Ученые предлагают лечить ожирение ультрафиолетовым излучением
При постоянном воздействии УФ-излучения у подопытных мышей наблюдался повышенный аппетит, однако увеличение веса не происходило.
Оказалось, что ультрафиолетовое излучение препятствует увеличению веса за счет усиления секреции нейромедиатора норадреналина, который не только снижает уровень лептина (гормона, отвечающего за регуляцию аппетита), но и увеличивает расход энергии за счет потемнения подкожного жира (для поддержания себя в тонусе нужно регулярно активировать клетки бурой жировой ткани).
"Это исследование показывает, что воздействие УФ-излучения сказывается не только на кожной покрове, но и играет важную роль в энергетическом метаболизме и процессах гомеостаза нашего организма".
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