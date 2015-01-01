Врач Толмасова рассказала, как уберечь печень и поджелудочную
Длительная перегрузка органа может привести к развитию панкреатита, ожирению и диабету, рассказала Толмасова
Сохранить здоровье органов, а в некоторых случаях полностью восстановить их функции, поможет полный отказ от спиртного, переход на нормокалорийное питание минимум на 4-5 недель.
«Сбалансированная диета, содержащая белки, жиры, углеводы, богатая витаминами и микроэлементами. Последний прием пищи должен быть не позднее, чем за 3-4 часа до сна. Употребление достаточного количества жидкости: до 1,5-2 литров в сутки», — рассказала врач о диете, которую нужно соблюдать при поражении печени и поджелудочной железы.
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