Врач Толмасова рассказала, как уберечь печень и поджелудочную

Жареное мясо в сочетании с алкоголем сильно нагружают поджелудочную железу и печень. В частности, печени приходится справляться с повышенным уровнем холестерина и токсинами, которые поступают в кровь. В результате орган работает на износ. Если злоупотреблять жареной, калорийной пищей и алкоголем, может развиться стеатоз, который без своевременного лечения переходит в цирроз и даже в карциному. Об этом рассказала врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анжелла Толмасова. Также с повышенной нагрузкой сталкивается поджелудочная железа, которая в отличие от печени не имеет высокой способности к регенерации.Длительная перегрузка органа может привести к развитию панкреатита, ожирению и диабету, рассказала ТолмасоваСохранить здоровье органов, а в некоторых случаях полностью восстановить их функции, поможет полный отказ от спиртного, переход на нормокалорийное питание минимум на 4-5 недель.«Сбалансированная диета, содержащая белки, жиры, углеводы, богатая витаминами и микроэлементами. Последний прием пищи должен быть не позднее, чем за 3-4 часа до сна. Употребление достаточного количества жидкости: до 1,5-2 литров в сутки», — рассказала врач о диете, которую нужно соблюдать при поражении печени и поджелудочной железы.

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