Врач Гинзбург назвал способ снизить риск развития рака с помощью зелени

Врач-диетолог Михаил Гинзбург: употребление зелени с каждым приемом пищи – это эффективная профилактика злокачественных опухолей.Врач Гинзбург назвал способ снизить риск развития рака с помощью разнообразной зелени. Он отметил, что хорошую противораковую защиту организму обеспечивает привычка употреблять при каждом приеме пищи капусту, брокколи, петрушку, листовые салаты, руколу, а также любую другую зелень.«Я бы это как правило ввел — добавлять зелень к каждому приему пищи. Если вы привыкнете, то получите постоянно действующий оздоровительный фактор», - поделился Михаил Гинзбург.Медик уточнил, что такой способ употреблять зелень снижает шансы заболеть колоректальным раком (рак толстой и прямой кишки). В свою очередь, взрослые женщины, которые регулярно едят зелень, становятся менее подверженными раку молочных желез в период постменопаузы. Мужчины благодаря постоянному присутствию зелени в рационе улучшают свою защиту от возникновения рака предстательной железы, постулировал врач.

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