Диетолог Чехонина: почему полезно пить томатный, свекольный и березовый сок
Диетолог Чехонина рассказала, почему полезно пить овощные соки.
Сельдерейный. По словам специалиста, сельдерейный сок отличается высоким содержанием каротиноидов – веществ, преобразующихся в человеческом организме в витамин А. Также сельдерей является источником витамина С, эффективно поддерживающего работу иммунной системы и стимулирующего синтез коллагена. Употребление сока из него помогает продлевать молодость организма, включая состояние кожи.
«Только не стоит употреблять больше одного стакана такого сока в день, поскольку его передозировка оказывает повышенный мочегонный эффект и может вызвать диарею», - поделилась Юлия Чехонина с «Доктором 24».
Свекольный. Свекла содержит много бетаина – антиоксиданта, снижающего уровень гомоцистеина, который агрессивно воздействует на оболочку кровеносных сосудов. Эксперт заявила, что пить свекольный сок полезно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и возрастного ухудшения работы головного мозга.
Томатный. Этот сок богат ликопином – антиоксидантом, препятствующим развитию опухолей.
«Кроме того, в томатах содержится высокая концентрация минеральных солей и фитонцидов, которые важны для иммунитета», - добавила диетолог.
Березовый. Один из его важных плюсов – это наличие сапонины, вещества, обладающего свойством выводить из организма лишний холестерин. Также в березовом соке присутствует много калия, помогающего выводить излишки натрия и уменьшать отечность. Пить такой сок полезно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и камней в почках, пояснила специалист.
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