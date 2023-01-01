Названы три предвестника рака толстой кишки

Наличие крови в кале, изменения в дефекации и боли в животе являются тремя основными признаками, которые появляются за годы до диагностики рака кишечника, заявила онколог из США Кимми Нг. Врач отметила, что показатели заболеваемости в последние десятилетия резко выросли в молодой возрастной группе (до 29 лет).Они очень активны, много занимаются спортом, соблюдают здоровую диету, в их семье не было случаев рака, и у них нет генетического синдрома, — сказала онколог.По ее словам, заболевание встречается не только у людей с вредными привычками. Потенциальными причинами роста заболеваемости могут быть нездоровая пища, загрязнение окружающей среды пластиком и употребление антибиотиков. Врач отметила, что менее очевидным признаком рака толстой кишки выступает необъяснимая потеря веса.В рамках своих исследований онколог обнаружила, что дефицит витамина D также может влиять на риск развития заболевания. Высокий уровень этого вещества в крови связан с лучшей выживаемостью пациентов с раком кишечника. Особенно это касается третьей и четвертой стадий.Ранее онколог Владимир Асташов назвал факторы риска для развития рака молочной железы. Эксперт уточнил, что речь идет о хроническом стрессе, поздних первых родах и отсутствии беременности.

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