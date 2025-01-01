CDN: замена молочных продуктов цельнозерновыми благоприятна для сердца и сосудов
Работа ученых представляет собой научный обзор и мета-анализ, основанный на 25 ранее опубликованных исследованиях на тему взаимосвязи рациона питания и здоровья человека. Немецкие исследователи стремились выяснить, какое влияние замена молочных продуктов цельнозерновыми и оливковым маслом окажет на риск развития и течение сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
Мета анализ показал, что употребление любых молочных продуктов само по себе не повышало и не снижало риск развития этих патологий. Однако отказ от молочки в пользу цельнозерновой пищи и оливкового масла был связан с более благоприятным течением сахарного диабета и болезней сердца, а также с лучшими клиническими исходами этих заболеваний.
Замена продуктов из молока красным мясом или другими видами продукции мясоперерабатывающей отрасли, напротив, способствовала ухудшению метаболического и сердечно-сосудистого здоровья.
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