Диетолог назвала пищевые привычки долгожителей

В рационе долгожителей должны быть растительные продукты, в особенности бобовые, рассказала диетолог Нурия Дианова.Она сослалась на исследования ученых, в каждой стране выделивших так называемые голубые зоны — регионы максимального долгожительства. По словам специалистки, в меню жителей этих мест преобладает растительная пища.«У них ее много, это не просто про овощи, фрукты. У них много растительных белков, жиров и клетчатки», — рассказала она.Кроме того, долгожители активно питаются замоченными бобовыми, включая арахис, и едят умеренно.Диетолог добавила, что долгожители умеренно употребляют вино. По словам специалистки, делать это чаще раза в неделю не рекомендуется.

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