Как избавиться от пигментных пятен и кератом

Пигментные пятна и кератомы на коже не возникают без причины. Факторами пигментации являются пребывание на открытом солнце, заболевания печени, почек, щитовидной железы. Как можно избавиться от пигментных пятен и кератом? В этом помогут натуральные средства. Предлагаем несколько рецептов.От пигментных пятен страдают многие люди. Кроме того, существует кожное заболевание – кератомы. Кератома – это грубое новообразование темного цвета (напоминает кору дерева).Пигментные пятна и кератомы: причины и как победитьФакторы возникновения пятен и кератом на кожеСолнечные лучи. Длительное пребывание под ультрафиолетовым излучением пагубно для кожи.Дисфункции внутренних органов. По состоянию кожных покровов можно довольно точно определить наличие определенных недугов.Дисфункции щитовидной железы.Проблемы с желудком.Дисфункции почек.Патологии печени.Пигментные пятна различаются по цветуКрасновато-темные – возможно, проблемы с желудком,желтоватые – патологии почек,темные – проблемы с печенью.Как сберечь прекрасный цвет лица?Не увлекаться спиртными напитками.Отказаться от курения.Маска от пигментных пятенРекомендуется смазывать лицо различными соками. Сок лимона – оптимальный вариант. Более всего подойдет тем, у кого жирная кожа. Если кожа сухая: 1 ст. ложка лимонного сока + ч. ложка меда. Перемешиваем, наносим на кожу лица. Смываем прохладной проточной водой.Как бороться с кератомами?Обратить внимание на иммунную систему и работу выше названных внутренних органов.Случается, что кератомы (как и пигментные пятна) перерастают в онкологические заболевания.Существует несколько эффективных натуральных продуктов, которые помогут избавиться от кератом.Рецепт №1. Прополис. Разжевываем (разминаем в руках). Закрепляем на область, пораженную кератомой, фиксируем пластырем. Выдерживаем в течение пяти дней. Провести 3 таких сеанса.Рецепт №2. Чеснок. Делаем кашицу из давленного чеснока (1 ч. ложка), лимонный сок (1 ч. ложка), мед (3 ч. ложки). Перемешиваем, наносим на кератому. Маску выдерживаем 15-20 минут. Ее можно применять и против пигментации. Смываем прохладной проточной водой. В случае кератомы рекомендуется смазать пораженное место маслом черного тмина.Рецепт №3. Лист алоэ вера. Положить лист в холодильник на нижнюю полку на 10 дней. Отрезаем кусочек листа, накладываем на кератому, закрепляем (или просто часто смазываем пораженную область). Промываем проточной водой. Смазываем маслом черного тмина.В лечении пигментных пятен и кератом большое значение имеет диета. Рекомендуется по возможности отказаться от сахара и сахаросодержащих продуктов. Избыток сахара негативно влияют на кожу, вызывают ее преждевременное старение.

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