Врач-хирург Александр Руднев: за проявление аппендицита можно принять, например, болезни кишечника.Врач Руднев назвал болезни, вызывающие боль в правом боку наряду с аппендицитом. В их числе специалист указал на патологии почек. По словам медика, своей симптоматикой может напоминать аппендицит мочекаменная болезнь. При её обострении происходит отхождение камней и возникает характерная болезненность.«При отхождении камня из органа по мочеточнику и застревании в нем человек может чувствовать сильную боль внизу живота справа, тошноту и рвоту, что также может являться симптомами воспаления аппендикса», - рассказал врач-хирург Александр Руднев «Газете.ru».Также медик выделил «женские» болезни в виде воспаления яичников и маточных труб, разрыва кисты – их проявление тоже может вызывать боль в правом боку подобно аппендициту.Кроме того, на него бывают похожими кишечные заболевания. Тошнота и рвота, острая боль внизу живота – все это может наблюдаться при воспалении подвздошной кишки или при энтероколитах. Еще одна проблема с кишечником, схожая симптомами с аппендицитом, – это дивертикулез, при котором в стенках кишечного тракта возникают выпячивания – дивертикулы.«Есть еще одно серьезное заболевание, которое может быть похоже на острый аппендицит — прободная язва двенадцатиперстной кишки. Данная проблема требует незамедлительного вмешательства хирургов», - поделился врач-хирург.Александр Руднев констатировал, что картину аппендицита своими симптомами могут создавать многие опасные заболевания. Поэтому при интенсивном и необычном для человека болевом синдроме следует обращаться к врачам, не занимаясь самолечением. Только медицинские специалисты должны определять настоящую причину боли.

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