Диетолог Тауб-Дикс озвучила суточную норму потребления белка
Так, в среднем женщинам рекомендовано употреблять до 46 гр белка, а мужчинам на 10 гр больше.
Эти нормы корректируются, если женщина находится в положении, отметила врач. Также потребность в белке увеличивается с возрастом.
Зато при сидячем образе жизни необходимо потреблять около 0,8 г белка на 1 кг массы тела в сутки.
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