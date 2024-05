Ученые выявили сигнал, выдаваемый раком на ранней стадии

Исследователи из University of Medicine and Dentistry of New Jersey обнаружили потенциальный способ ранней диагностики рака желудка, который может значительно повысить шансы на успешное лечение этого опасного заболевания. Выяснилось, что изменения в бактериальной среде полости рта могут служить индикатором риска развития онкологии, сообщает сайт учреждения.Эксперимент, в котором участвовали более 120 человек, включая пациентов с уже диагностированным раком желудка, выявил существенные различия в составе бактерий у лиц с повышенным риском и тех, у кого уже диагностировано онкологическое заболевание.Доктор Шрути Редди Перати подчеркнул, что анализ бактерий в полости рта может дать понимание о состоянии среды желудка и помочь в ранней диагностике рака.Исследование выявило, что определенные типы бактерий, включая Rothia dentocariosa, лептотрихии и лактобактерии, могут быть связаны с повышенным риском развития рака желудка. Особенно высокая концентрация лактобактерий ассоциирована с увеличенным риском онкологии.Это открытие приходит в дополнение к предыдущим исследованиям, в которых зарубежные ученые из Австрии и Великобритании выявили, что постоянное употребление слишком соленой пищи может увеличить вероятность развития рака желудка на 41%.Эти новые данные открывают перспективы для создания более точных методов скрининга и предупреждения рака желудка, что, в свою очередь, может способствовать более эффективному контролю и лечению этого типа рака.

