Ученые выявили сигнал, выдаваемый раком на ранней стадии
Эксперимент, в котором участвовали более 120 человек, включая пациентов с уже диагностированным раком желудка, выявил существенные различия в составе бактерий у лиц с повышенным риском и тех, у кого уже диагностировано онкологическое заболевание.
Доктор Шрути Редди Перати подчеркнул, что анализ бактерий в полости рта может дать понимание о состоянии среды желудка и помочь в ранней диагностике рака.
Исследование выявило, что определенные типы бактерий, включая Rothia dentocariosa, лептотрихии и лактобактерии, могут быть связаны с повышенным риском развития рака желудка. Особенно высокая концентрация лактобактерий ассоциирована с увеличенным риском онкологии.
Это открытие приходит в дополнение к предыдущим исследованиям, в которых зарубежные ученые из Австрии и Великобритании выявили, что постоянное употребление слишком соленой пищи может увеличить вероятность развития рака желудка на 41%.
Эти новые данные открывают перспективы для создания более точных методов скрининга и предупреждения рака желудка, что, в свою очередь, может способствовать более эффективному контролю и лечению этого типа рака.
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