Investigative Dermatology: солнечные лучи ускоряют сжигание жира

Ожирение и нарушение обмена веществ становятся все более острой проблемой в здравоохранении. Недавнее исследование, проведенное дерматологами из Seoul National University College of Medicine, бросает свет на потенциальное влияние ультрафиолетового (УФ) излучения на аппетит и регуляцию веса.Исследователи обнаружили, что ультрафиолетовое излучение способствует повышению уровня норадреналина, снижению уровня лептина и вызывает потемнение подкожного жира. Это, в свою очередь, приводит к увеличению расхода энергии.Результаты этого исследования имеют потенциал для разработки новых методов профилактики и лечения ожирения и метаболических расстройств. Данные исследования были опубликованы на портале Investigative Dermatology.УФ-облучение кожи человека подавляет синтез липидов и выработку адипокинов в подкожной жировой ткани. Последние исследования показали, что это воздействие может ограничить набор массы тела в моделях ожирения у мышей. Но ранее не было известно о связи между норадреналином и ультрафиолетовым излучением.Интересно, что хроническое ультрафиолетовое излучение стимулирует потребление пищи, но предотвращает набор массы тела. Уровень лептина, гормона, который подавляет аппетит, существенно снижается у мышей, подвергшихся ультрафиолетовому облучению. При этом ультрафиолетовое излучение вызывает потемнение подкожной белой жировой ткани, не увеличивая физическую активность.Очень важно, что ультрафиолетовое облучение существенно повышает уровень норадреналина. И блокирование выработки этого гормона обращает вспять воздействие ультрафиолетового облучения на потребление пищи и набор массы тела.В заключение, хроническое ультрафиолетовое облучение вызывает высвобождение норадреналина, что стимулирует потребление пищи за счет снижения уровня лептина, но при этом предотвращает набор веса за счет процесса потемнения и увеличения расхода энергии.

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