Врач Демьяновская: на погоду с грозой может негативно отреагировать любой человек
Невролог Демьяновская объяснила, как может отреагировать на грозу человеческий организм. Врач отметила, что погода с грозой сопровождается специфическими изменениями атмосферного давления – к ним восприимчивы, прежде всего, сердечники.
«Грозу в первую очередь ощущают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями: гипертонией, ишемической болезнью сердца, хронической сердечной недостаточностью, нарушениями ритма», - предупредила медик
Демьяновская предупредила, что в такую погоду могут почувствовать ухудшение самочувствия люди с аритмиями.
Еще одна опасность погоды с грозой заключается в том, что возникающие порывы ветра насыщают воздух пыльцой и пылью. Это негативно сказывается на состоянии аллергиков, астматиков.
Также падение атмосферного давления перед грозой вызывает ухудшение в состоянии слабых или больных суставов. Может «ныть» и ломить тело, возникает риск скованности, отеков и воспаления, болезненности.
Демьяновская обратила внимание, что на погоду с грозой может негативно отреагировать практически любой человек.
«В целом гроза и сопутствующие ей атмосферные изменения влияют на всех людей без исключения. Однако особенно уязвимы перед этим природным явлением дети, беременные женщины, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями», - поделилась невролог.
Тем, кто входит в группу риска, медик посоветовала в такие периоды ослаблять свои нагрузки, больше отдыхать.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://www.medikforum.ru - Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий