Врач Демьяновская: на погоду с грозой может негативно отреагировать любой человек

Врач-невролог Екатерина Демьяновская: наиболее чувствительны к погоде с майскими грозами люди, у которых имеются болезни сердца и суставов.Невролог Демьяновская объяснила, как может отреагировать на грозу человеческий организм. Врач отметила, что погода с грозой сопровождается специфическими изменениями атмосферного давления – к ним восприимчивы, прежде всего, сердечники.«Грозу в первую очередь ощущают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями: гипертонией, ишемической болезнью сердца, хронической сердечной недостаточностью, нарушениями ритма», - предупредила медикДемьяновская предупредила, что в такую погоду могут почувствовать ухудшение самочувствия люди с аритмиями.Еще одна опасность погоды с грозой заключается в том, что возникающие порывы ветра насыщают воздух пыльцой и пылью. Это негативно сказывается на состоянии аллергиков, астматиков.Также падение атмосферного давления перед грозой вызывает ухудшение в состоянии слабых или больных суставов. Может «ныть» и ломить тело, возникает риск скованности, отеков и воспаления, болезненности.Демьяновская обратила внимание, что на погоду с грозой может негативно отреагировать практически любой человек.«В целом гроза и сопутствующие ей атмосферные изменения влияют на всех людей без исключения. Однако особенно уязвимы перед этим природным явлением дети, беременные женщины, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями», - поделилась невролог.Тем, кто входит в группу риска, медик посоветовала в такие периоды ослаблять свои нагрузки, больше отдыхать.

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