Врач Крашкина: при синдроме хронической усталости могут возникать приступы гнева

Врач-психотерапевт Ирина Крашкина: от синдрома хронической усталости часто страдают гиперответственные люди и трудоголики.Синдром хронической усталости является системным заболеванием, которому свойственно необъяснимое стойкое ощущение переутомления, слабости, разбитости, нехватки энергии – причем практически постоянно, даже в обычных обстоятельствах, не связанных с нагрузками (например, после пробуждения от сна). Врач Крашкина сообщила, что при синдроме хронической усталости могут возникать приступы гнева.«Симптомы синдрома хронической усталости у взрослых включают проблемы со сном, головные боли, снижение концентрации внимания, постоянное чувство слабости и усталости, эмоциональные расстройства, боли в мышцах и суставах, пониженный иммунитет, ощущение изнеможения, приступы гнева», - перечислила специалистИрина Крашкина добавила, что люди с этой патологией также могут жаловаться на озноб, бессонницу, боли в суставах, судороги, одышку, головокружение и другие неприятные проявления. Кроме того, у них часто наблюдается повышенная чувствительность к внешним раздражителям – свету, звукам, запахам.Специалист отметила, что жертвами синдрома часто становятся довольно молодые, нацеленные на карьеру или стремящиеся все успеть, склонные все контролировать люди – их нервная система просто не выдерживает нагрузок. Но в некоторых случаях синдром хронической усталости оказывается внешним проявлением заболеваний, проблем с иммунитетом, поэтому с подобным нарушением нужно обязательно обращаться к врачам.

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