Исследование: постоянный прием рыбьего жира повышает риск инсульта у здоровых людей

Рыбий жир как источник жирных кислот омега-3 часто рекомендуют для здоровья сердца и сосудов. Однако недавнее исследование ставит под сомнение эти рекомендации.Одна из самых популярных добавок, которую советуют для долгой и здоровой жизни, — это рыбий жир. Считается, что жирные кислоты омега-3, входящие в его состав, полезны для сосудов, разжижают кровь и помогают снизить уровень холестерина.Однако группа ученых из Китая, США, Великобритании и Дании ставит под большой вопрос пользу добавок рыбьего жира. Изучив более 400 000 взрослых британцев, треть из которых регулярно принимала добавки, они пришли к выводу, что эффект может быть неоднозначным.«Для людей со здоровым сердечно-сосудистым профилем регулярное употребление добавок с рыбьим жиром в качестве первичной профилактики было связано с повышенным риском фибрилляции предсердий», — заявляют исследователи в статье, опубликованной в медицинском журнале BMJ Medicine. По их данным, риск развития фибрилляции предсердий повышался на 13%.Кроме того, у здоровых людей при постоянном приеме рыбьего жира на 5% возрастал риск инсульта. А у женщин, которые вначале не имели проблем с сердцем, вероятность инсульта, инфаркта миокарда или сердечной недостаточности была выше на 6%, если они принимали добавки рыбьего жира.Получается, что регулярное употребление рыбьего жира при здоровом сердце не только не уменьшает, но даже увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.Но совсем иная картина наблюдалась среди пациентов, у которых уже были болезни сердца.«Для участников с диагнозом „фибрилляция предсердий“ регулярное использование добавок с рыбьим жиром в качестве вторичной профилактики имело защитный эффект или не влияло на переход от фибрилляции предсердий к серьезным неблагоприятным сердечно-сосудистым событиям», — говорят ученые.Так, при приеме добавок риск развития фибрилляции предсердий до инфаркта снижался у сердечников на 15%, а вероятность смерти от сердечной недостаточности была меньше на 9%.Эксперты, не участвовавшие в исследовании, объясняют такие побочные эффекты высокими дозами рыбьего жира. К сожалению, авторы работы не уточняли, сколько конкретно рыбьего жира принимали добровольцы.«Доза 1 г в день и ниже не связана со значимым увеличением частоты фибрилляции предсердий. Но дозы более 1 г в день демонстрируют существенное, почти на 50%, увеличение риска фибрилляции предсердий», — говорит доктор Джоанн Мэнсон, руководитель отдела профилактической медицины Гарвардской медицинской школы, которая участвовала в другом подобном исследовании.Причина в том, что жирные кислоты омега-3 в рыбьем жире могут влиять на электрические ритмы сердца, в том числе на биение верхних камер предсердий. Поэтому ассоциация американских кардиологов не рекомендует принимать добавки с рыбьим жиром для профилактики сердечных болезней. По их мнению, для здоровья сердца достаточно сбалансированного питания с добавлением рыбы один-два раза в неделю. Кроме того, важны регулярные физические упражнения, достаточное количество сна и минимум стресса.К тому же добавки омега-3 имеют свой список противопоказаний.Профессор биологии Анча Баранова прокомментировала исследование ученых о вреде рыбьего жира для здоровых людей и пользе его для больных: «Вообще-то здесь типичная ассоциация, а она в две стороны работает. Человек чувствует, что с ним что-то не то и решает что-нибудь предпринять, такого недорогого и точно полезного. В Англии выбор часто падает на рыбий жир. Дешево и сердитенько».К тому же по словам биолога, некачественные добавки могут содержать ртуть и прогорклые жиры. И это также не идет на пользу организму.

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