Регулярное употребление шпината снижает риск развития онкологических заболеваний, рассказала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина. Эксперт отметила, что данный продукт богат клетчаткой, витаминами A, C и K, а также железом, калием и фолиевой кислотой.Шпинат богат клетчаткой, витаминами К, А и С, а также минералами — железом, калием и фолиевой кислотой. Его употребление способствует укреплению костей, поддержанию зрения и здоровью кожи, а также регуляции давления. Он содержит антиоксиданты, снижающие риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, — подчеркнула Лялина.По ее словам, высокое содержание железа в шпинате помогает предотвратить анемию на фоне травм, потери крови или донорства. Биолог напомнила, что для женщин овощная культура полезна во время беременности из-за фолиевой кислоты, которая снижает риск дефектов плода.Для женщин полезна фолиевая кислота, особенно во время беременности, она помогает предотвратить развитие ряда дефектов плода. Железо в шпинате важно для женщин в периоды тех самых дней и при беременности, чтобы предотвратить или лечить анемию, — подытожила Лялина.

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