Врач Яковлева: исчезновение обоняния может быть симптомом диабета и шизофрении

Врач-оториноларинголог Анна Яковлева назвала заболевания, признаком которых является исчезновение обоняния или его изменение.Врач Яковлева предупредила в интервью:«Потеря обоняния может быть временным состоянием при вирусных инфекциях, а может сигнализировать о более серьезных заболеваниях».Медик уточнила, что распространенной причиной данного нарушения являются патологии носовой полости – например, в виде риносинуситов, полипов, аллергических ринитов. Также Яковлева посоветовала помнить, что исчезновение обоняния может быть симптомом диабета.«Исчезновение обоняния может стать одним из симптомов сахарного диабета… помимо этого, проблемы с обонянием могут возникнуть из-за гормональных колебаний», - поделилась специалист с «Вечерней Москвой».Анна Яковлева добавила, что исчезновение обоняния может свидетельствовать о неблагоприятных изменениях в состоянии головного мозга (например, вследствие черепно-мозговой травмы), в том числе о заболеваниях, чье развитие тесно связано с патологическими процессами в центральной нервной системе. У пожилых людей потеря способности различать запахи бывает сигналом о деменции, болезни Альцгеймера или болезни Паркинсона.Кроме того, исчезновение обоняния может быть симптомом шизофрении.«При некоторых видах психических расстройств (шизофрении, депрессии, биполярном расстройстве) не только снижаются запахи, но и появляются обонятельные галлюцинации. Человек чувствует то, чего нет», - рассказала врач-оториноларинголог.Яковлева посоветовала всем, кто замечает у себя необычные изменения с обонянием, сильное снижение его остроты, обязательно обращаться к врачу.

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