Гранаты, клубника и грецкие орехи помогают в борьбе с болезнью Альцгеймера
Одним из ключевых открытий исследования является то, что уролитин А, обнаруженный в гранатах, помогает смягчить проблемы с памятью и другие последствия деменции у мышей с болезнью Альцгеймера.
Ранее ученые выяснили, что никотинамидрибозид (НАД) играет ключевую роль в нейродегенеративных заболеваниях, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона, помогая удалять поврежденные митохондрии из мозга. Однако результаты нового исследования показывают, что уролитин А также эффективно удаляет слабые митохондрии из мозга, что делает его перспективным средством борьбы с этими заболеваниями.
Ученые выражают надежду, что это открытие приведет к разработке новых профилактических методов и лекарственных препаратов для болезни Альцгеймера, которые будут более доступны и не будут иметь серьезных побочных эффектов.
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