Онколог Каспаров: спровоцировать развитие опухоли способна рядовая травма

Развитие злокачественной опухоли после обычной травмы отнюдь не исключительное явление, об этом рассказал онколог Борис Каспаров.На появление рака могут влиять разные факторы. Онколог Каспаров констатировал, что спровоцировать развитие опухоли иногда способна даже рядовая травма.«Случаи, когда на фоне травм развиваются онкологические заболевания, действительно бывают», - сообщил врач на странице НМИЦ онкологии им. Петрова в соцсети «ВКонтакте».Каспаров пояснил, что вероятность рака из-за полученной травмы увеличивается, когда у человека уже имеются какие-то предпосылки для развития онкозаболевания (например, у человека с остеомиелитом в результате травмы повреждается кость).Кроме того, риск рака возрастает, когда травмируются доброкачественные образования.«Доброкачественные образования редко перерождаются в злокачественные, но травма может способствовать этому процессу», - постулировал Борис Каспаров.Онколог привел пример с родинками. По словам врача, родинки могут подвергаться хронической травматизации какими-то деталями одежды, белья, аксессуаров, обуви. Подобное хроническое раздражение невусов и запускает злокачественный процесс.«К примеру, пациентке с родинками по линии бюстгальтера мы рекомендуем их удалить, так как в этих местах происходит постоянное травмирование», - уточнил специалист.Онколог подчеркнул, что обращаться к врачу необходимо всегда, если травме подвергается участок тела, где есть какое-либо новообразование.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки