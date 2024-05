Витамин B12: Признаки и стадии дефицита

Дефицит витамина B12 трудно обнаружить и он может привести к многочисленным, иногда необратимым последствиям для здоровья, включая повреждение нервов.B12 водорастворим, он не производится в организме, а это означает, что его нужно получать из рациона или добавок. Он, наряду с другими витаминами группы B, используется организмом для преобразования углеводов в пище в глюкозу, которую тело применяет как топливо. B12 также играет роль в производстве ДНК и РНК и тесно взаимодействует с фолатами для создания эритроцитов и продуцирования S-аденозилметионина (SAMe), который участвует в функционировании иммунной системы и влияет на настроение.Метформин вызывает дефицит витамина B12Препарат для лечения диабета Метформин связан с дефицитом витамина B12Насколько распространен дефицит витамина B12?Почему низкие уровни витамина B12 часто упускаются из видаПризнаки и стадии дефицита B12Витамин B12 для здоровья костейВитамин B12 имеет решающее значение для психического и умственного здоровьяКто больше всего подвержен риску дефицита витамина B12?Пероральные добавки B12 поглощаются с трудомПринимаете ли вы метформин для профилактики диабета?Он также важен для поддержания функционирования центральной нервной системы, включая проведение импульсов по нервному волокну и производство миелиновой оболочки, которая защищает и «изолирует» нервы. Если вы принимаете препарат от диабета метморфин, важно осознавать, что вы подвергаетесь повышенному риску.Препарат для лечения диабета Метформин связан с дефицитом витамина B12Исследователи из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке использовали данные Программы профилактики диабета и исследования ее результатов для изучения влияния метформина на уровень витамина B12.Учитывались данные участников, принимавших его два раза в день, или тех, кто принимал плацебо, уровень B12 измерялся через 5 и 13 лет и были обнаружены значительные различия. Среди тех, кто принимал метформин, средний показатель был ниже, а 4 процента имели дефицит по сравнению с 2 процентами в группе плацебо.Кроме того, почти 20 процентов тех, кто принимал метформин, имели пограничный уровень витамина B12 по сравнению с 10 процентами пациентов, принимавших плацебо. Больше людей в группе метформина также имели анемию, что тоже имеет отношение к дефициту.Ни Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), ни Американская ассоциация диабета официально не рекомендуют контролировать уровень B12 людям, принимающим метформин, но исследователи советуют им обратиться к врачу по этому поводу.Насколько распространен дефицит витамина B12?Исследование болезней сердца в городе Фрэмингем, США, показывает, что почти 40 процентов людей имеют уровень витамина B12 в крови ниже нормы, из-за чего проявляются неврологические симптомы. Еще 9 процентов имеют дефицит, а у 16 процентов наблюдалось состояние близкое к недостатку.Распространено мнение, что такой дефицит чаще встречается у пожилых людей потому, что количество кислоты в желудке уменьшается по мере старения, а она необходима организму, чтобы поглощать B12.Тем не менее, в исследовании города Фрэмингем были обнаружены низкие уровни витамина в крови у всех возрастных групп; и среди молодежи и у пожилых людей.Следует, однако, отметить, что многие симптомы, часто связанные со старением, на самом деле могут быть вызваны дефицитом B12. Это включает потерю памяти, снижение познавательной способности, мышечную слабость и многое другое.Почему низкие уровни витамина B12 часто упускаются из видаБольшинство врачей не тестируют уровень B12 у своих пациентов на регулярной основе. И даже если вы сдали анализы, уровни, которые считаются «нормальными», могут быть слишком низкими.Нормальный диапазон витамина B12 в США составляет 200-1100 пг/мл, хотя люди в нижнем конце этого спектра (200-350 пг/мл) часто имеют симптомы дефицита.Фактически, если ваш уровень ниже 600 пг/мл, вы можете страдать от дефицита B12. Практик интегративной медицины Крис Крессер объясняет:«В Японии и Европе нижний предел B12 составляет от 500 до 550 пг/мл, а это уровень, связанный с проявлением психологических и поведенческих симптомов, таких как снижение познавательной способности, деменция и потеря памяти.Некоторые эксперты предположили, что принятие более высоких уровней в качестве нормы и готовность начинать лечение при уровне, считающимся допустимым в США, объясняют низкие показатели болезни Альцгеймера и деменции в Японии.Специалисты по диагностике и лечению дефицита B12, такие как дипломированная медсестра Салли Пэчолок, и доктор остеопатической медицины Джеффри Стюарт предлагают лечить всех пациентов, которые проявляют симптомы и имеют уровень B12 ниже 450 пг/мл.Они также рекомендуют лечение пациентов с нормальным уровнем B12, но повышенными метилмалоновой кислотой в моче (ММК), гомоцистеином и / или голотранскобаламином (другие маркеры дефицита)».Признаки и стадии дефицита B12Существует четыре стадии дефицита B12:1: снижение уровня B12 в крови из-за проблем с его абсорбцией2: запасы витамина истощаются на клеточном уровне3: снижается способность синтезировать новые эритроциты4: макроцитарная анемия считается показателем затяжного дефицитаСимптомы развиваются поэтапно. Первые признаки: необъяснимая анемия и нейропсихиатрические и расстройства желудочно-кишечного тракта, такие как болезнь Крона или инфекция Helicobacter pylori.Если вы также в возрасте или вегетарианец и у вас проявляются некоторые из этих симптомов, дефицит B12 может быть их причиной.Низкий уровень также может привести к умственной затуманенности, проблемам с памятью, мышечной слабости и одному из самых важных признаков - усталости. Витамин B12 также играет определенную роль в таких процессах как:Правильное пищеварение, поглощение пищи, использование железа, углеводный и липидный обменЗдоровая нервная системаПоддержание нормального роста и развития нервовПомощь в регуляции образования эритроцитовОбразование клеток и продолжительность их существованияПравильное кровообращениеПроизводство гормонов надпочечниковЗдоровая иммунная системаПоддержка женского репродуктивного здоровья и беременностиЧувство благополучия и регуляция настроенияУмственная ясность, концентрация, функционирование памятиФизическая, эмоциональная и умственная энергияВитамин B12 для здоровья костейРастущий массив исследований также предполагает, что низкий уровень B12 может нанести ущерб здоровью костей.Исследование, опубликованное в журнале New England Journal of Medicine (NEJM), например, показало, что мыши с дефицитом проявляют замедление роста и имеют меньше остеобластов (клеток, ответственных за формирование кости).Исследователи предположили, что недостаток может негативно влиять на сигналы к росту в печени, которая затем производит «нисходящий эффект» на остеобласты. Между тем, низкий уровень B12 может увеличить риск переломов костей у пожилых мужчин.У пожилых женщин с низким уровнем B12 (ниже 208 пг/мл) также наблюдалась значительно ускоренная потеря костной массы в бедрах, что является признаком остеопороза, чем у женщин с более высоким уровнем B12 в отдельном исследовании. Метаанализ даже показал, что его повышение у пожилых людей приводит к снижению риска переломов.Витамин B12 имеет решающее значение для психического и умственного здоровьяРоль B12 в психическом и здоровье мозга особенно важна, ведь он может вызвать ряд неврологических нарушений, которые имитируют депрессию, слабоумие и смятение, а также серьезные психические заболевания.Согласно небольшому финскому исследованию, опубликованному в журнале Neurology, люди, потребляющие продукты, богатые B12, могут уменьшить риск развития болезни Альцгеймера в последующие годы. Для каждой единицы увеличения маркера B12 (голотранскобаламин) риск развития болезни Альцгеймера снижался на 2 процента.Между тем, витамины группы B могут замедлять усадку мозга в целых семь раз в областях, которые, как известно, сильнее всего страдают от болезни Альцгеймера. Среди участников, принимавших высокие дозы фолиевой кислоты и B6 и B12, уровень гомоцистеина в крови снижался, а также и связанная с ним усадка мозга - до 90 процентов.Кто больше всего подвержен риску дефицита витамина B12?Если вы веган, который не потребляет продукты животного происхождения, у вас высокий риск дефицита, так как B12 доступен в натуральном виде только в них. Это не обязательно должно быть мясом - яйца и молочные продукты тоже подойдут. Лучшие кандидаты на включение в ваш рацион:Пойманный в дикой природе аляскинский лососьСырые молочные продукты травоядного скотаОрганические яйца свободно выращенной птицыОрганическая говядина и говяжья печеньОрганическое куриное мясо свободно выращенной птицыДети, которые питаются вегетарианской диетой, могут сохранять дефицит в течение многих лет даже после того, как в их рацион добавляются продукты животного происхождения. Крайне важно, чтобы они получали достаточное количество витамина B12 в годы формирования организма.Одно исследование показало, что у детей, которых кормили вегетарианской пищей до достижения 6-летнего возраста, и у которых был крайне пониженный уровень B12, ухудшались познавательные способности в подростковом возрасте.Как уже упоминалось, когда вы становитесь старше, слизистая оболочка желудка постепенно теряет способность производить соляную кислоту (кислота в желудке, подавляемая ингибиторами протонной помпы), которая высвобождает B12 из пищи. Если вам больше 50 лет, можно с уверенностью предположить, что ваш организм не поглощает витамин B12 на оптимальном уровне.Другие факторы могут также влиять на эту способность, в том числе:Кишечный дисбактериозДырявый кишечник или его воспалениеНизкая кислотность желудкаЗлокачественная анемияЛекарства, включая препараты, подавляющие кислоту (антациды) и метформинАлкогольВоздействие оксида азотаВ целом, наиболее подвержены риску дефицита витамина B12:Вегетарианцы и веганыПожилые людиЛюди, которые регулярно используют ингибиторы протонной помпы (ИПП)Люди, принимающие метформинЛюди с болезнью Крона, язвенным колитом, целиакией или синдромом раздраженного кишечника (СРК)Женщины с историей бесплодия или выкидышаПероральные добавки B12 поглощаются с трудомМногим людям, в том числе пожилым, имеющим расстройства кишечника, вегетарианцам и веганам, может быть полезна добавка B12. Однако ее проблема заключается в том, что она плохо усваивается.B12 является самой большой молекулой витамина из известных. Из-за этого он не так легко пассивно всасывается, как большинство добавок, что делает такую форму крайне неэффективной. Вот почему B12 часто вводят путем инъекций, особенно людям с проблемами абсорбции.Спреи под язык также действенны, поскольку они позволяют впитывать большую молекулу B12 непосредственно в кровоток.Принимаете ли вы метформин для профилактики диабета?В ходе трехлетнего исследования программы профилактики были признаны более эффективными, чем метформин для замедления развития диабета. Последующее исследование контролировало группу в течение 15 лет - и смена образа жизни была еще более эффективна в профилактике диабета чем метформин.После первоначального трехлетнего исследования те, кто изменил рацион и проявлял умеренную физическую активность в течение 15 минут в день, на 58% реже имели диабет по сравнению с группой плацебо. Те, кто принимал метформин, были на 31% менее склонны к развитию заболевания.Подобные изменения образа жизни также помогают в лечении и избавлении от последствий диабета, что должно быть приятной новостью для тех, кто хочет избежать повышенного риска дефицита B12, который может возникнуть при долгом приеме метформина.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки