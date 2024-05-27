Врач Шабалина раскрыла секреты аллергии на комаров и мошек

С наступлением тепла появились и новые проблемы — например, жалящие и кровососущие насекомые, которые могут приносить немало неприятностей детям и взрослым. Укусы комаров и мошки у части людей провоцируют сильные реакции.Появление насекомых с наступлением тепла закономерно, ведь они — часть окружающей природы. Но многие люди страдают не только от укусов насекомых, но и от серьезных реакций организма на контакт с ними. Чаще всего негативные реакции возникают в ответ на яды жалящих насекомых, об этом знают многие.Яд пчелы, осы или шмеля, шершня потенциально аллергенный и может провоцировать как выраженные местные, так и системные аллергические реакции. Но если речь идет о тех насекомых, которые не жалят, а кусают и пьют кровь, могут ли они провоцировать аллергию? На этот вопрос «Доктору Питеру» ответила Оксана Шабалина — врач аллерголог-иммунолог высшей категории клиники АБИА.Кто опаснее всегоЧаще всего на укусы кровососущих насекомых возникают местные воспалительные реакции, связанные с нарушением целостности кожи и сосудистых стенок. Поэтому в области укуса возникает покраснение и припухлость, отечность тканей, возможен легкий зуд. Но могут развиться и реакции аллергического типа, которые формируются в ответ на проникновение в ткани слюны насекомых с биологически активными веществами.Чаще всего серьезные аллергические реакции могут вызвать укусы следующих видов насекомых:разных видов комаров;мокрецов;слепней;москитов;мошки.Поскольку кровососущие насекомые широко распространены по миру, встретиться с ними можно в разных местах, включая отдых за границей. Если говорить о привычном регионе проживания, то чаще всего укусы случаются в лесах и парках, возле водоемов, на улицах городов и поселков и даже дома, если окна не защищены москитными сетками. В слюне кровососущих насекомых содержится смесь из анестезирующих, токсичных и антикоагулянтных компонентов, за счет которых насекомые могут питаться кровью.Что происходит в месте укусаУ некоторых пациентов — взрослых или детей — контакт с кровососущим насекомым вызывает длительные страдания. Это связано с особенностями повреждений, которые возникают при укусах конкретного насекомого.Мошка (Simuliidae) — очень мелкое, до 6 мм, двукрылое насекомое, которое, в отличие от укуса комара (Culicidae) своим хоботком не протыкает, а вырезает участок кожи и впускает в ткани свой гемолитический яд.Места укусов мошек сильно зудят, краснеют, отекают, иногда развивается заболевание — симулидотоксикоз, когда на фоне местных симптомов появляется учащенное сердцебиение, повышается температура тела. Особенно долго зудят и могут осложниться дерматитом укусы мошек на лице и на голенях.Комары более длинным хоботком протыкают кожу и впрыскивают слюну с гемолитическим ядом, но в местах укусов также возникают похожие симптомы, чаще менее выраженные.Наиболее активны мошки в утренние часы и вечером, после 18.00 и примерно до 23.00, комары чаще кусают людей после 18.00 и ночью. В это время нужно надевать светлую длинную одежду, плотно закрывающую щиколотки.Если аллергик, будь внимателенАллергики, имеющие различные виды реакций на пищу, пыльцу, лекарства или другие раздражители, более подвержены реакциям на укусы, им нужно лучше защищаться от контакта с насекомыми в опасное время. Чтобы комары и мошки вас не донимали, нужно пользоваться репеллентами, отпугивающими насекомых, детям можно использовать раствор ванилина (без сахара) для пропитывания полога на коляску или детскую кроватку.При использовании репеллентов нужно внимательно изучать инструкцию — на какие виды насекомых рассчитан состав. Кроме того, применять его нужно строго по инструкции, чтобы не навредить здоровью и получить ожидаемый эффект.Если уже покусалиПосле укусов на коже остаются небольшие бугорки с покраснением и зудом. При аллергии они могут быть более выраженными, многочисленными, с обширной краснотой, сильным зудом и жжением. Чтобы уменьшить дискомфорт и спокойно спать, вести привычный образ жизни, особенно если укусов много, для снижения зуда и отека нужно:промыть чистой водой кожу в местах укуса;промокнуть область высыпаний однократно чистой салфеткой;нанести противозудное антигистаминное средство;при сильном отеке нанести крем с гормоном;при сильном зуде можно принять антигистаминный препарат внутрь;при повышении температуры тела принять парацетамол или ибупрофен;не расчесывать места укусов и не трогать кожу грязными руками.К врачу стоит обращаться в случае занесения инфекции в ранки и при расчесывании укусов, нарушении общего состояния или появлении необычных симптомов.

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