Экстракт этого растения вырабатывает мелатонин и помогает уснуть

Снотворные препараты быстро вызывают привыкание и имеют серьезные побочные эффекты. Поэтому ученые в поисках средства от бессонницы обратились к фитотерапии. Новое исследование показало: людям с нарушением сна хорошо помогает экстракт вербены лимонной.Даже здоровые люди периодически страдают от бессонницы. Частая причина этого — перенесенный стресс. Проблемы со сном и психическое напряжение тесно связаны между собой: стресс увеличивает риск бессонницы, а бессонница усугубляет стресс.Снотворные препараты помогают лишь временно, а далее они могут вызвать привыкание. К тому же у этих лекарств есть серьезные побочные эффекты. Поэтому в наши дни все больше исследований направлено на изучение растительных средств, которые способны снизить стресс и избавить от проблем со сном.Испанские ученые с факультета медицинских наук Католического университета Сан-Антонио-де-Мурсия обратили свое внимание на алоизию трехлистную, которую чаще называют вербеной лимонной. Это растение произрастает в Южной Америке, но культивируется во многих других частях мира, включая Ближний Восток и страны Средиземноморья.«Растение продемонстрировало антиоксидантное, анксиолитическое (снижающее тревогу. — Прим. ред.), нейропротекторное, противораковое, противомикробное и седативное действие», — говорят в своем исследовании ученые.Своим лечебным свойствам вербена лимонная обязана вербаскозиду — полифенолу, который содержится в листьях растения.Для своего эксперимента ученые пригласили 80 добровольцев, которые не имели проблем со здоровьем, но жаловались на проблемы со сном. В течение 90 дней одной группе участников давали плацебо, другой — капсулы с экстрактом вербены лимонной.В каждой капсуле было 400 мг очищенного экстракта растения с содержанием вербаскозида не менее 24%. Все участники должны были принимать назначенную добавку ежедневно по 1 капсуле за 1 час до сна.Качество сна измерялось трижды: в начале, в середине и в конце эксперимента. Для этого участники должны были четыре дня в течение 24 часов носить наручный акселерометр. Прибор фиксировал время, которое требуется для засыпания, эффективность сна, общее время пребывания в постели, общее время сна и количество пробуждений.Кроме того, по утренним анализам крови ученые отслеживали уровень кортизола (гормона стресса), а по вечерним — уровень мелатонина (гормона сна).«Анализ уровней кортизола в плазме не выявил в нашем исследовании различий между исходными и 90-дневными значениями в любой из групп исследования. Однако в другом исследовании уровень кортизола снизился на 15,6% после двух месяцев приема экстракта вербены лимонной», — говорят ученые.При этом за 90 дней у добровольцев, принимавших вербену лимонную, значительно вырос уровень ночного мелатонина. Проблемы с засыпанием тоже исчезли.«Прием пищевой добавки экстракта вербены лимонной в течение 90 дней привел к значительному улучшению качества сна по сравнению с плацебо. Улучшения были очевидны уже после 45 дней приема добавок. Уровни мелатонина в экспериментальной группе значительно увеличились, — приходят к выводу исследователи. — Однако для подтверждения этих результатов необходимы дальнейшие исследования с большей выборкой участников и более длительной продолжительностью приема добавок».

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