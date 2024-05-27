Врач Фролова: яйца и молоко входят в число наиболее богатых белком продуктов

Врач-терапевт Людмила Фролова заявили, что существует шесть продуктов, которые отличаются особенно высоким содержанием белка.Врач Фролова напомнила, что бело является незаменимым для человеческого организма питательным веществом: он необходим телу для восстановления и тканей, а также обеспечивает правильную работу иммунной системы. Медик сообщила, что одним из наиболее богатых белком продуктов являются яйца.«Яйца содержат все необходимые аминокислоты, которые организм использует для строительства и ремонта клеток. Яйца также обладают высоким содержанием витаминов и минералов, таких как витамин D, железо и цинк», – поделилась Фролова.Кроме того, белком насыщено куриное мясо, которое к тому же содержит меньше плотного насыщенного жира (по сравнению с красным мясом). Вдобавок в курятине много витаминов группы В, которые необходимы для активного обмена веществ.Наряду с курицей и яйцами в число наиболее богатых белком продуктов входит молоко и продукты на его основе. При непереносимости молока можно употреблять ферментированные, то есть кисломолочные продукты в виде греческого йогурта, творога, сыра. Их белок казеин медленно усваивается, что обеспечивает длительное насыщение и помогает избежать лишних перекусов. К тому же продукты из молока содержат кальций, витамин D и другие полезные вещества.Также Фролова посоветовала в качестве богатых источников белка рыбу, орехи и бобовые. Рыба, помимо белка, обеспечивает организм омега-3 жирными кислотами, помогающими снизить уровень холестерина. Орехи и бобовые – железом, магнием и витаминами.

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