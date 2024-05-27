Врач рассказала, почему не стоит налегать на солянку
Самые вредные супы
По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, таких блюд немного:
Суп с клёцками — в нём нет энергетической пользы, мучные шарики — это чистые углеводы. Особенно осторожно к такому супу нужно относиться склонным к полноте людям.
Солянка и рассольник — часто в них добавляют слишком солёные и копчёные продукты. Они могут навредить желудочно-кишечному тракту (ЖКТ).
Каким должен быть суп
Врач-нутрициолог Мила Петрова рассказала «Секрету фирмы», что в супе должно быть побольше разных овощей, источник белка (мясо, рыба или бобовые) и немного сложных углеводов (крупа, картофель или макароны).
Нужно ли есть суп регулярно
При условии, что ваше питание сбалансированное и разнообразное, отсутствие супа некритично.
«Важно включать в свой рацион разнообразные продукты, включая овощи, фрукты, мясо, рыбу и крупы, чтобы обеспечить полноценное питание и достаточное количество всех необходимых микро- и макроэлементов», — объяснила Петрова.
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